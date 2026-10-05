УАФ опублікувала заявку збірної України на гру Ліги націй з Угорщиною

Збірна України зіграла три з шести м ачів Ліги націй

Синьо-жовті та триколірні зустрінуться 5 жовтня у Трнаві

Оприлюднено заявку збірної України на матч четвертого туру групового етапу Ліги націй між збірними України та Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Команда Андреа Мальдери за три тури зуміла набрати чотири очки та розташуватись на другому місці групи: обіграли Угорщину (1:0), зіграли внічию з Грузією (0:0) та розгромно поступились Північній Ірландії (0:3).

Турнірна таблиці групи B2 Ліги націй

фото: SofaScore

У протистоянні з командою Марко Россі Україні через травми не допоможуть Микола Шапаренко, Богдан Михайліченко, Олександр Зубков, Георгій Судаков та Віталій Миколенко. Через перебор жовтих карток не зіграють Данило Сікан та Микола Матвієнко.

Заявка збірної України на матч Ліги націй з Угорщиною

Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.

Захисники: Ілля Крупський, Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Олександр Драмбаєв, Іван Варфоломєєв.

Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Олександр Назаренко, Олександр Піхальонок, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Максим Хлань, Владислав Велетень.

Нападники: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Владислав Ванат, Віктор Циганков, Ігор Краснопір.

До слова, тренер збірної Угорщини Марко Россі оцінив принциповість поєдинку з Україною у Лізі націй.

Нагадаємо, що Італія може втратити право на проведення матчів чемпіонату Європи 2032 року через зміни в керівництві Італійської федерації футболу.