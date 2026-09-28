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Збірна України напіврезервним складом зіграла матч Ліги націй проти Грузії: який результат

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна України напіврезервним складом зіграла матч Ліги націй проти Грузії: який результат
Поєдинок завершився без голів
фото: УАФ

Подробиці футбольного протистояння України та Грузії у другому турі Ліги націй сезону 2026/27

Національна команда України розписала нічию зі збірною Грузії (0:0) у другому турі Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Стартовий склад збірної України на матч проти Грузії

Андреа Мальдера наважився на широку ротацію. У порівнянні з попереднім поєдинком він вніс 10 кадрових змін. Місце в старті зберіг лише нападник Ванат. Поруч із ним у лінії атаки грав форвард київського «Динамо» Пономаренко.

Натомість місце у воротах відійшло Трубіну («Бенфіка»). Лінію оборони склали Бондар із донецького «Шахтаря», центрбек житомирського «Полісся» Сарапій, «динамівець» Михавко та Михайліченко («Полісся»).

Тим часом у середній лінії на флангах зіграли Зубков (АЕК) і Хлань із «Гурніка» з польського Забже. У центрі поля вийшли «гірник» Назарина та хавбек «Динамо» Піхальонок.

Повний стартовий склад збірної України: Трубін – Бондар, Сарапій, Михавко, Михайліченко – Зубков, Назарина, Піхальонок, Хлань – Ванат, Пономаренко.

Перебіг подій

У дебюті суперники обмінялися гострими моментами. Кітеішвілі розім'яв Трубіна ударом по центру воріт. У відповідь Пономаренко відправив м'яч поруч із дальньою стійкою після закидання на лівий кут штрафного з глибини.

У середині тайму голкіпер збірної України оформив повноцінний сейв. Цього разу Трубін у класному стрибку зреагував на постріл Чакветадзе з відскоку після стандарту. А перед перервою Зубков змусив попрацювати Мамардашвілі ударом із лінії штрафного.

У другій половині Грузія продовжила грати першим номером. Утім, здебільшого випади «хрестоносців» завершувалися на підступах до штрафного завдяки вмілим діям українських оборонців. А коли на 63-й хвилині ці редути господарі здолали, то удар Кварацхелії парирував Трубін.

Натомість в «синьо-жовтих» попереду не клеїлося. Злагоджено грала й оборона грузинської збірної, вчасно перериваючи передачі на загострення від українських півзахисників. А дальній постріл Яремчука пішов над воротами господарів.

У фінальні хвилини «синьо-жовті» перехопили ініціативу. Змарнували підопічні Мальдери й напівмомент. Це Очеретько перевірив пильність кіпера з лінії штрафного. У відповідь Кварацхелія пробив із середньої дистанції – ще один сейв Трубіна.

Зрештою, суперники завершили матч без голів. У збірної України після двох виїзних поєдинків Ліги націй чотири очки в активі. Грузія набрала перший пункт у турнірі. Наступний поєдинок «синьо-жовті» зіграють 2 жовтня проти збірної Північної Ірландії.

Ліга націй. Дивізіон B, група 2

Грузія – Україна – 0:0

Standings provided by Sofascore

До слова, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

Нагадаємо, півзахисник Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй

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