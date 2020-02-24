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    VAR вкрав гол «Десни» у ворота «Шахтаря»

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    VAR розбрату - VAR вкрав гол «Десни» у ворота «Шахтаря»
    VAR розбрату

    У 19 турі чемпіонату України дебютувала система VAR - й одразу зі скандалу

    На 59-й хвилині (за рахунку 0:0) Олексій Гуцуляк забив гол у ворота «Шахтаря», арбітр матчу Євген Арановський взяття воріт зарахував, але далі слово взяв асистент VAR Альохін, який просигналізував про порушення та необхідність відмінити гол.

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    Арановський погодився й гол відмінив. Й нарвався на гостру та аргументовану критику. Легендарний в минулому арбітр, а нині не менш відомий суддівський експерт Сергій Шебек у коментарі ЮА-Футбол розібрав даний епізод й вказав на помилку бригади арбітрів, які вкрали чистий гол.

    «Я вважаю, що Арановському потрібно було самому переглянути епізод, переконатися на власні очі. Асистентом VAR був Альохін – той самий, який вчора працював асистентом на матчі «Динамо» - «Ворскла». Він, можливо, всю ніч їхав потягом, втомився, не встиг відновитися», - знущально зауважує безжальний експерт.

    «Момент з голом Гуцуляка треба розбити на фази. Філіппов знаходився за спинами захисників у офсайді, в таких випадках ми кажемо "в пасивному офсайді", ні на що не впливав, не створював перешкоди захиснику – це перша фаза. Тепер є чітка рекомендація для асистентів, дивитися, до кого прилетів м'яч. Коли пройшов простріл/удар, м'яч влучив у ногу гравця "Шахтаря", відскочив від неї і в цей момент Філіппов уже перебував у правильному становищі – це друга фаза. Вже з правильного становища Філіппов відкинув м'яча Гуцуляку і той забив гол. Треба було зарахувати взяття воріт, гол скасували помилково. Якби Філіппов втрутився в гру на першій фазі епізоду, то це було б положення "поза грою», - пояснив Сергій Шебек. Також журналіст ЮА-Футбол Ігор Семйон навів приклад з чемпіонату Іспанії, де в аналогічній ситуації гол був зарахований.

    Даний епізод був також розглянутий у передачі «Футбольний вікенд», що має одного власника з «Шахтарем». Там експерти заявили, що судді прийняли вірне рішення.

    Так не вважає тренер команди київського «Динамо» Олексій Михайличенко, який у своєму коментарі щодо VAR натякнув, що система використовується для махінацій на користь «Шахтаря».

    Зробив це він вже у передачі «ПроФутбол», яка виходить, у свою чергу, на каналі, де співвласниками є його роботодавці.

    «Я за VAR, але як тренер однієї з команд вважаю, що в змаганнях все повинні брати участь на рівних умови. Якщо ви на даний момент не можете зробити це для всіх, то краще цього взагалі не потрібно робити», - резюмував Михайличенко.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» суддя
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