Визначено перший для системи VAR футбольний матч в Україні
22 лютого відбудеться офіційний дебют системи VAR в Україні
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Офіційний дебют системи відеодопомоги арбітрам відбудеться 22 лютого в Києві
Українська асоціація футболу визначила футбольний матч чемпіонату України, в якому вперше в країні буде офіційно використано систему допомоги арбітрам (VAR).
Дебют відбудеться 22 лютого на столичному НСК «Олімпійський» в матчі 19-го туру Прем’єр-ліги «Динамо» - «Ворскла».
Уже наступного дня, 23 лютого, VAR застосують на харківському стадіоні «Металіст» у матчі «Шахтар» - «Десна».
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Матчі турів чемпіонату України, в яких використовуватимуть системи допомоги арбітрам, визначатимуть спільно віце-президент УАФ Олег Протасов, голова комітету арбітрів УАФ Лучано Луччі та виконавчий директор Прем’єр-ліги Євген Дикий.