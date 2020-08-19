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    «1+1 media» прокоментував чутки щодо відмови від спортивних проєктів

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    Судячи з заяви, чарівні Ігор Циганик і Саша Лобода все ще ризикують залишитися без роботи - «1+1 media» прокоментував чутки щодо відмови від спортивних проєктів
    Судячи з заяви, чарівні Ігор Циганик і Саша Лобода все ще ризикують залишитися без роботи
    Світлина - Instagram Чарівної Саші Лободи

    Стверджується, що наразі жодних змін у мовній сітці не відбулося

    Медіахолдинг «1+1 media» виступив з офіційною заявою щодо спортивного контенту на телеканалах.

    «Останнім часом у медіапросторі шириться різна інформація стосовно подальшої долі футбольних та інших спортивних подій на каналах групи «1+1 media». Хочемо прокоментувати, що наразі тривають перемовини з футбольними клубами про продовження співробітництва та обговорюються можливості укладання контрактів з рядом нових клубів, які виявили бажання співпрацювати з холдингом. Деталі перемовин є комерційною таємницею, тож будь-які заяви з цього приводу будуть зроблені виключно після їхнього завершення.

    Також хочемо підкреслити, що станом на сьогодні не відбулося жодних змін ані у переліку спортивних програм, що транслюються чи виробляються групою 1+1 media, ані у складі творчих колективів спортивних проєктів. Проте, група розглядає різні варіанти, яким буде програмування спортивної тематики на каналах. Якщо будуть прийняті рішення щодо зміни контенту, то «1+1 media» проінформує про це глядачів в анонсах програм», - йдеться в заяві.

    Зауважимо, що днями з’явилася інформація, що недільний випуск щотижневої програми «ПроФутбол» 16 серпня був останнім і надалі проект буде ліквідовано.

    У попередньому сезоні група каналів «1+1 media» транслювала домашні матчі київського «Динамо», луганської «Зорі», СК «Дніпра-1» і переможців Copa del Sol-2010 львівських «Карпат». 

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ігор Циганик Телеканал «2+2» Олександра Лобода
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