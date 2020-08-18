Крах чи багатоходівка? Львівські «Карпати» не подали заявки на участь у другій лізі



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В якому вигляді з'являться львівські «Карпати» з оновленою емблемою і де - загадка Світлина - Сергій Болотніков

Наразі можливі варіанти з трансформацією в львівський клуб колективів з Бурштина та Галича

Львівські «Карпати», які за підсумками сезону-2019/2020 покинули Прем’єр-лігу, не подавали заявки на атестацію для участі в першій або другій лігах у наступному сезоні.

Проте говорити, що карпатців у професійному футболі цьогоріч не буде, мабуть, ще передчасно. Річ у тім, що можливі варіанти з трансформацією в львівські «Карпати» бурштинського «Енергетика» чи «Карпат» із Галича, які пройшли атестацію і отримали право дебютувати серед професійних клубів. У львівському клубі, президентом якого віднедавна вважається Олег Смалійчук, начебто затіяли багатоходову комбінацію, яка шляхом передачі емблеми фанатам і пониження в класі дозволить законними методами позбутися впливу на ФК одного зі співвласників – Ігоря Коломойського.

Зауважимо, що крім «Карпат» із Галича, атестацію для участі в другій лізі пройшли ще ряд аматорських клубів. То - «Метал» (Харків), «Яруд» (Маріуполь), «Епіцентр» (Дунаївці, Хмельницька обл.), «Рубікон» (Київ), «Перемога» (Дніпро), «Дніпро» (Черкаси), «Чернігів» (Чернігів).

Атестація на наступний сезон завершена.