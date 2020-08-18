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    Крах чи багатоходівка? Львівські «Карпати» не подали заявки на участь у другій лізі

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    В якому вигляді з'являться львівські&nbsp;&laquo;Карпати&raquo; з оновленою емблемою і де - загадка - Крах чи багатоходівка? Львівські «Карпати» не подали заявки на участь у другій лізі
    В якому вигляді з'являться львівські «Карпати» з оновленою емблемою і де - загадка
    Світлина - Сергій Болотніков

    Наразі можливі варіанти з трансформацією в львівський клуб колективів з Бурштина та Галича

    Львівські «Карпати», які за підсумками сезону-2019/2020 покинули Прем’єр-лігу, не подавали заявки на атестацію для участі в першій або другій лігах у наступному сезоні.

    Проте говорити, що карпатців у професійному футболі цьогоріч не буде, мабуть, ще передчасно. Річ у тім, що можливі варіанти з трансформацією в львівські «Карпати» бурштинського «Енергетика» чи «Карпат» із Галича, які пройшли атестацію і отримали право дебютувати серед професійних клубів. У львівському клубі, президентом якого віднедавна вважається Олег Смалійчук, начебто затіяли багатоходову комбінацію, яка шляхом передачі емблеми фанатам і пониження в класі дозволить законними методами позбутися впливу на ФК одного зі співвласників – Ігоря Коломойського.

    Зауважимо, що крім «Карпат» із Галича, атестацію для участі в другій лізі пройшли ще ряд аматорських клубів. То - «Метал» (Харків), «Яруд» (Маріуполь), «Епіцентр» (Дунаївці, Хмельницька обл.), «Рубікон» (Київ), «Перемога» (Дніпро), «Дніпро» (Черкаси), «Чернігів» (Чернігів).

    Атестація на наступний сезон завершена.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ультрас ФК Карпати Олег Смалійчук Друга ліга ФК «Карпати» (Галич) ФК «Метал» (Харків) ФК «Яруд» (Маріуполь) ФК «Епіцентр» (Дунаївці) ФК «Рубікон» (Київ) ФК «Перемога» (Дніпро) ФК «Дніпро» (Черкаси) ФК «Чернігів»
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