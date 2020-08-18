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    Автора дублю у ворота «Шахтаря» названо найкращим гравцем тижня Ліги Європи

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    Мартінес відіграв 17 матчів у складі збірної Аргентини - Автора дублю у ворота «Шахтаря» названо найкращим гравцем тижня Ліги Європи
    Мартінес відіграв 17 матчів у складі збірної Аргентини
    Twitter Ліги Європи

    Раніше до Мартінеса приписували інтерес збоку «Барселони»

    Аргентинський нападник міланського «Інтера» Лаутаро Мартінес  визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи, повідомляє сайт УЄФА.

    У гонці за нагороду форвард обійшов партнера по «нерадзуррі» Ромелу Лукаку, півзахисника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша і воротаря «Севільї» Яссіна Боно.

    22-річний футболіст оформив дубль у ворота «Шахтаря» у зустрічі, яка закінчилася з рахунком 5:0.  

    Відзначимо, Мартінес перейшов в «Інтер» влітку 2018 року із аргентинського «Расінґа». У нинішньому сезоні 22-річний форвард провів 35 матчів в Серії А, забив 14 голів і віддав 3 результативні передачі. У 4 матчах Ліги Європи він забив два м'ячі і віддав гольовий пас.

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    Джерело: УЄФА

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Інтер (Мілан) Лаутаро Мартінес
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