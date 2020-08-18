Вперше на НСК «Олімпійський»: визначилась дата проведення за Суперкубок України



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Капітани «Шахтаря» та «Динамо» в очікуванні протистояння за Суперкубок Світлина - сайт Української Прем'єр-ліги

Столиця прийматиме 17-те за ліком протистояння за Суперкубок України

Українська Прем’єр-ліга оголосила дату та місце проведення поєдинку за Суперкубок України з футболу.

25 серпня о 21:00 на НСК «Олімпійський» відбудеться матч за Суперкубок України між «Шахтарем» та «Динамо».

Цього разу, як і шість попередніх років, на уболівальників очікує поєдинок між найтитулованішими футбольними клубами України - «українське класичне».

Новий розіграш Суперкубка України – 17-й за ліком, уперше відбудеться в Києві на Національному спортивному комплексі «Олімпійський». Наразі невідомо чи дозволять глядачам відвідати поєдинок через карантинні обмеження на території України, зокрема, в Києві.

Раніше матчі за Суперкубок приймали наступні міста: Одеса, Полтава, Суми, Запоріжжя, Луганськ та Львів.

Зазначимо, що наразі у «Шахтаря» та «Динамо» паритет за кількістю здобутих Суперкубків – по вісім.

Джерело: УПЛ