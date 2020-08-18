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    Вперше на НСК «Олімпійський»: визначилась дата проведення за Суперкубок України

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    Капітани &laquo;Шахтаря&raquo; та &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;в очікуванні протистояння за Суперкубок&nbsp; - Вперше на НСК «Олімпійський»: визначилась дата проведення за Суперкубок України
    Капітани «Шахтаря» та «Динамо» в очікуванні протистояння за Суперкубок 
    Світлина - сайт Української Прем'єр-ліги

    Столиця прийматиме 17-те за ліком протистояння за Суперкубок України

    Українська Прем’єр-ліга оголосила дату та місце проведення поєдинку за Суперкубок України з футболу.

    25 серпня о 21:00 на НСК «Олімпійський» відбудеться матч за Суперкубок України між «Шахтарем» та «Динамо».

    Цього разу, як і шість попередніх років, на уболівальників очікує поєдинок між найтитулованішими футбольними клубами України - «українське класичне».

    Новий розіграш Суперкубка України – 17-й за ліком, уперше відбудеться в Києві на Національному спортивному комплексі «Олімпійський». Наразі невідомо чи дозволять глядачам відвідати поєдинок через карантинні обмеження на території України, зокрема, в Києві.

    Раніше матчі за Суперкубок приймали наступні міста: Одеса, Полтава, Суми, Запоріжжя, Луганськ та Львів.

    Зазначимо, що наразі у «Шахтаря» та «Динамо» паритет за кількістю здобутих Суперкубків – по вісім.

    Читайте також: «Шахтар» здійснив ривок у рейтингу УЄФА.

    Джерело: УПЛ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок України ФК «Динамо» ФК «Шахтар» НСК «Олімпійський»
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