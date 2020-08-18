«Шахтар» здійснив ривок у рейтингу УЄФА



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«Гірники» перед півфіналом Ліги Європи Twitter Шахтаря

«Гірники» обігнали «Тоттенхем» та «Боруссію»

Донецький «Шахтар» покращив перебування у клубному рейтингу УЄФА.

На єврокубкових етапах з одного матчу в основній сітці після зміни схеми калькуляції у зв'язку з пандемією за перемогу в ігровий час дають три очки, за нічию — два й за поразку — одне. Таким чином, навіть невтішний результат «Шахтаря» в півфіналі Ліги Європи проти «Інтера» (0:5) дозволив «гірникам» здобути один пункт.

Цього вистачило, аби обійти в реєстрі німецьку «Боруссію» з Дортмунда та англійський «Тоттенхем». І хоча загальна кількість балів у клубів однакова – по 85, донеччани перебувають на 12-му місці завдяки кращому, ніж у конкурентів, показнику в останньому сезоні.

Попереду донеччан знаходиться лондонський «Арсенал» (91 бал) і «Ліверпуль» (99). На два бали від чинного чемпіона України відстає «Челсі» (83).

Київське «Динамо» зберегло 26-й рядок (55), а луганська «Зоря» йде 115-ю (12,5).

Додамо, що клубним рекордом «Шахтаря» є 13-та позиція в рейтингу (2013), а «Динамо» — 23-тя (2018, 2019).

Джерело: УАФ