  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шахтар» здійснив ривок у рейтингу УЄФА

    • Розсилка
    &laquo;Гірники&raquo; перед півфіналом Ліги Європи&nbsp; - «Шахтар» здійснив ривок у рейтингу УЄФА
    «Гірники» перед півфіналом Ліги Європи 
    Twitter Шахтаря

    «Гірники» обігнали «Тоттенхем» та «Боруссію»

    Донецький «Шахтар» покращив перебування у клубному рейтингу УЄФА.

    На єврокубкових етапах з одного матчу в основній сітці після зміни схеми калькуляції у зв'язку з пандемією за перемогу в ігровий час дають три очки, за нічию — два й за поразку — одне. Таким чином, навіть невтішний результат «Шахтаря» в півфіналі Ліги Європи проти «Інтера» (0:5) дозволив «гірникам» здобути один пункт.

    Цього вистачило, аби обійти в реєстрі німецьку «Боруссію» з Дортмунда та англійський «Тоттенхем». І хоча загальна кількість балів у клубів однакова – по 85, донеччани перебувають на 12-му місці завдяки кращому, ніж у конкурентів, показнику в останньому сезоні.

    Попереду донеччан знаходиться лондонський «Арсенал» (91 бал) і «Ліверпуль» (99). На два бали від чинного чемпіона України відстає «Челсі» (83).

    Київське «Динамо» зберегло 26-й рядок (55), а луганська «Зоря» йде 115-ю (12,5).

    Додамо, що клубним рекордом «Шахтаря» є 13-та позиція в рейтингу (2013), а «Динамо» — 23-тя (2018, 2019).  

    Читайте також: Легендарний футболіст «Динамо» очолив український клуб.

    Джерело: УАФ

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Боруссія (Дортмунд)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ