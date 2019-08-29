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    12 бразильців та два чемпіони світу. «Шахтар» оголосив заявку на Лігу чемпіонів

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    Дентіньо поведе&nbsp;&laquo;Шахтар&raquo; до нових звитяг - 12 бразильців та два чемпіони світу. «Шахтар» оголосив заявку на Лігу чемпіонів
    Дентіньо поведе «Шахтар» до нових звитяг
    ФК «Шахтар»

    «Гірники» заявили 29 футболістів

    Чемпіони України з футболу донецький «Шахтар» подав офіційну заявку для участі в Лізі чемпіонів нинішнього сезону.

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    У заявці за списками А і Б всього 29 футболістів. Особливих несподіванок в заявці не спостерігається. Окремо слід хіба що відзначити присутність Михайла Мудрика, Андрія Тотовицького і Андрія Борячука.

    Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій П’ятов, 51. Микита Турбаєвський, 81. Анатолій Трубін

    Оборонці: 2. Богдан Бутко, 4. Сергій Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Микола Матвієнко, 31. Ісмаїлі, 77. Валерій Бондар, 98. Додо

    Півоборонці: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антоніо, 9. Дентіньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Віктор Коваленко, 21. Алан Патрік, 27. Майкон, 28. Маркіньос Сіпріано, 29. Андрій Тотовицький, 50. Сергій Болбат, 91. Михайло Мудрик, 99. Фернандо

    Нападники: 10. Жуніор Мораєш, 23. Андрій Борячук, 45. Данило Сікан

    Нагадаємо, що жеребкування найсильнішого клубного турніру Європи відбудеться вже сьогодні. Розпочнеться церемонія о 19:00.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Андрій П'ятов Тете Манор Соломон Маркос Антоніо Сергій Болбат Сергій Кривцов Ісмаїлі Давид Хочолава Алан Патрік Марлос Богдан Бутко Микола Матвієнко Віктор Коваленко Фернандо Майкон Тайсон Андрій Тотовицький Андрій Борячук Валерій Бондар Луїш Каштру Дентіньо Олексій Шевченко Микита Турбаєвський Анатолій Трубін Додо
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