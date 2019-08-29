12 бразильців та два чемпіони світу. «Шахтар» оголосив заявку на Лігу чемпіонів



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«Гірники» заявили 29 футболістів

Чемпіони України з футболу донецький «Шахтар» подав офіційну заявку для участі в Лізі чемпіонів нинішнього сезону.

У заявці за списками А і Б всього 29 футболістів. Особливих несподіванок в заявці не спостерігається. Окремо слід хіба що відзначити присутність Михайла Мудрика, Андрія Тотовицького і Андрія Борячука.

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій П’ятов, 51. Микита Турбаєвський, 81. Анатолій Трубін

Оборонці: 2. Богдан Бутко, 4. Сергій Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Микола Матвієнко, 31. Ісмаїлі, 77. Валерій Бондар, 98. Додо

Півоборонці: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антоніо, 9. Дентіньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Віктор Коваленко, 21. Алан Патрік, 27. Майкон, 28. Маркіньос Сіпріано, 29. Андрій Тотовицький, 50. Сергій Болбат, 91. Михайло Мудрик, 99. Фернандо

Нападники: 10. Жуніор Мораєш, 23. Андрій Борячук, 45. Данило Сікан

Нагадаємо, що жеребкування найсильнішого клубного турніру Європи відбудеться вже сьогодні. Розпочнеться церемонія о 19:00.