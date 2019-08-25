Зінченко допоміг «Ман Сіті» перемогти «Борнмут» (відео)
Олександр Зінченко - символ перемог «міщан»
Instagram Олександра Зінченка
Українець традиційно провів весь матч
Лівий оборонець «Манчестер Сіті» українець Олександр Зінченко провів увесь матч третього туру англійської футбольної Прем’єр-лиги», в якому його команда перемогла на виїзді 2:1 «Борнмут».
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Команда Хосепа Ґвардіоли заклала фундамент перемоги в першому таймі, коли на 15-й хвилині відзначився Серхіо Аґуеро, а на 43-й – Рахім Стерлінґ. Правда, на перерву команди пішли за рахунку 2:1: на третій компенсованій хвилині відзначився незадовго після появи на полі з лави запасних Гаррі Вілсон.
Поновив двом’ячеву перевагу «міщан» на 64-й хвилині той же Аґуеро.
Наразі «Сіті» мають сім очок і поступаються в таблиці тільки «Ліверпулю», який виграв усі три стартових поєдинки. «Борнмут» набрав чотири очка і йде десятим.