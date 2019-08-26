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    Знову розгром. Український тренер Ребров продовжує сипатися в Угорщині (відео)

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    &laquo;Ференцварош&raquo; переживає помітний спад у грі - Знову розгром. Український тренер Ребров продовжує сипатися в Угорщині (відео)
    «Ференцварош» переживає помітний спад у грі
    Fradi.hu

    «Ференцварош» посідає лише дев’яте місце в таблиці

    Очолюваний українським фахівцем Сергієм Ребровим «Ференцварош» із Будапешта в четвертому турі чемпіонату Угорщини на виїзді зазнав розгромної поразки від клубу «Академія Пушкаша» - 1:4.

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    При цьому чинні чемпіони відкрили рахунок: на 13-й хвилині забив Стефан Шпіровскі. Втім, потім сталося щось несподіване.

    Цікаво, що з трьох українських легіонерів «Ференцвароша» на полі з’явився лише один: опорний хав Данило Ігнатенко провів весь матч, а Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова не було навіть у резерві.

    Виглядає, що команда Реброва ніяк не може прийти до тями після приголомшливої поразки 0:4 у кваліфікації Ліги чемпіонів від хорватського «Динамо» з Заґреба.

    Після чотирьох турів «Ференцварош» у чемпіонаті Угорщини посідає лише дев'яте місце з трьома очками в активі. Однак при цьому у команди Сергія Реброва є дві гри в запасі.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Ребров ФК Ференцварош Данило Ігнатенко ФК «Академія Пушкаша» Стефан Шпіровскі
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