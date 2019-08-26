Знову розгром. Український тренер Ребров продовжує сипатися в Угорщині (відео)
«Ференцварош» посідає лише дев’яте місце в таблиці
Очолюваний українським фахівцем Сергієм Ребровим «Ференцварош» із Будапешта в четвертому турі чемпіонату Угорщини на виїзді зазнав розгромної поразки від клубу «Академія Пушкаша» - 1:4.
При цьому чинні чемпіони відкрили рахунок: на 13-й хвилині забив Стефан Шпіровскі. Втім, потім сталося щось несподіване.
Цікаво, що з трьох українських легіонерів «Ференцвароша» на полі з’явився лише один: опорний хав Данило Ігнатенко провів весь матч, а Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова не було навіть у резерві.
Виглядає, що команда Реброва ніяк не може прийти до тями після приголомшливої поразки 0:4 у кваліфікації Ліги чемпіонів від хорватського «Динамо» з Заґреба.
Після чотирьох турів «Ференцварош» у чемпіонаті Угорщини посідає лише дев'яте місце з трьома очками в активі. Однак при цьому у команди Сергія Реброва є дві гри в запасі.