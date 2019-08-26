Знову розгром. Український тренер Ребров продовжує сипатися в Угорщині (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Ференцварош» переживає помітний спад у грі Fradi.hu

«Ференцварош» посідає лише дев’яте місце в таблиці

Очолюваний українським фахівцем Сергієм Ребровим «Ференцварош» із Будапешта в четвертому турі чемпіонату Угорщини на виїзді зазнав розгромної поразки від клубу «Академія Пушкаша» - 1:4.

При цьому чинні чемпіони відкрили рахунок: на 13-й хвилині забив Стефан Шпіровскі. Втім, потім сталося щось несподіване.

Цікаво, що з трьох українських легіонерів «Ференцвароша» на полі з’явився лише один: опорний хав Данило Ігнатенко провів весь матч, а Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова не було навіть у резерві.

Виглядає, що команда Реброва ніяк не може прийти до тями після приголомшливої поразки 0:4 у кваліфікації Ліги чемпіонів від хорватського «Динамо» з Заґреба.

Після чотирьох турів «Ференцварош» у чемпіонаті Угорщини посідає лише дев'яте місце з трьома очками в активі. Однак при цьому у команди Сергія Реброва є дві гри в запасі.