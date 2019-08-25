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    «Шахтар» сенсаційно розгромив «Маріуполь» у донбаському дербі (відео)

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    &laquo;Шахтар&raquo; здобув тріумфальну перемогу, Жуніор Мораєш забив третій м'яч - «Шахтар» сенсаційно розгромив «Маріуполь» у донбаському дербі (відео)
    «Шахтар» здобув тріумфальну перемогу, Жуніор Мораєш забив третій м'яч
    ФК «Шахтар»

    Уже на 14-й хвилині чинні чемпіони вели 3:0

    У це важко повірити, але це знову сталося. «Шахтар» знову несподівано переграв учасника Ліги Європи «Маріуполь» у донбассько-ахметівському дербі. На цей раз – у рамках п’ятого туру чемпіонату України-2019/2020.

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    «Шахтар» (Донецьк) – «Маріуполь» - 5:1

    Голи: 1:0 – Тете (8). 2:0 – Тете (11). 3:0 – Жуніор Мораєш (12). 4:0 – Тайсон (62, з пенальті). 4:1 – Владислав Вакула (78). 5:1 – Маркос Антоніо (83)

    «Шахтар»: П’ятов – Додо, Хочолава, Микола Матвієнко (Валерій Бондар, 46), Ісмаїлі – Марлос (Дентіньо, 46), Тарас Степаненко (Маркос Антоніо, 46), Тете, Тайсон – Віктор Коваленко – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

    «Маріуполь»: Гальчук – Полегенько, Сергій Яворський (к), Джойскім Дава, Чоботенко (Петерман, 59), Олексій Биков – Ігор Тищенко, Валерій Федорчук, Мишньов, Ілля Путря (Байдал, 72) – Владислав Вакула. Тренер – Олександр Бабич

    Судді: Дмитро Кутаков (Бровари) – Віталій Сухін, Павлінов (обоє – Одеса)

    25 серпня. Харків. ОСК «Металіст»

    Доля найнепередбачуванішого дербі світового футболу була вирішена в перших 12 хвилин, коли у ворота Євгена Гальчука влетіло три м’ячі поспіль.

    Після цієї героїчної перемоги «гірники» продовжують зберігати стовідсотковий показник – 15 очок. У найближчих переслідувачів – «Десни» і «Зорі» - на п’ять пунктів менше. У «Маріуполя» - чотири очки.

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    ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь» Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Віталій Сухін Тете Маркос Антоніо Марлос Віктор Коваленко Олександр Бабич Валерій Федорчук Ігор Тищенко Тайсон Павло Полегенько Сергій Яворський Сергій Чоботенко Владислав Вакула Ілля Путря Валерій Бондар Олексій Биков Джойскім Дава Дентіньо Дмитро Мишньов Євген Гальчук Антон Байдал
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