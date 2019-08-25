«Шахтар» сенсаційно розгромив «Маріуполь» у донбаському дербі (відео)



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«Шахтар» здобув тріумфальну перемогу, Жуніор Мораєш забив третій м'яч ФК «Шахтар»

Уже на 14-й хвилині чинні чемпіони вели 3:0

У це важко повірити, але це знову сталося. «Шахтар» знову несподівано переграв учасника Ліги Європи «Маріуполь» у донбассько-ахметівському дербі. На цей раз – у рамках п’ятого туру чемпіонату України-2019/2020.

«Шахтар» (Донецьк) – «Маріуполь» - 5:1

Голи: 1:0 – Тете (8). 2:0 – Тете (11). 3:0 – Жуніор Мораєш (12). 4:0 – Тайсон (62, з пенальті). 4:1 – Владислав Вакула (78). 5:1 – Маркос Антоніо (83)

«Шахтар»: П’ятов – Додо, Хочолава, Микола Матвієнко (Валерій Бондар, 46), Ісмаїлі – Марлос (Дентіньо, 46), Тарас Степаненко (Маркос Антоніо, 46), Тете, Тайсон – Віктор Коваленко – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

«Маріуполь»: Гальчук – Полегенько, Сергій Яворський (к), Джойскім Дава, Чоботенко (Петерман, 59), Олексій Биков – Ігор Тищенко, Валерій Федорчук, Мишньов, Ілля Путря (Байдал, 72) – Владислав Вакула. Тренер – Олександр Бабич

Судді: Дмитро Кутаков (Бровари) – Віталій Сухін, Павлінов (обоє – Одеса)

25 серпня. Харків. ОСК «Металіст»

Доля найнепередбачуванішого дербі світового футболу була вирішена в перших 12 хвилин, коли у ворота Євгена Гальчука влетіло три м’ячі поспіль.

Після цієї героїчної перемоги «гірники» продовжують зберігати стовідсотковий показник – 15 очок. У найближчих переслідувачів – «Десни» і «Зорі» - на п’ять пунктів менше. У «Маріуполя» - чотири очки.