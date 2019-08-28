«Шахтар» дозаявив футболіста, в послугах якого був зацікавлений Ребров



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Андрій Тотовицький уже забивав за донеччан UA-Футбол

Андрій Тотовицький вкотре повернувся у рідні пенати

Донецький «Шахтар» вніс у заявку на сезон української футбольної Прем'єр-ліги-2019/2020 хавбека Андрія Тотовицького.

Профіль гравця під 29-м номером з'явився на офіційному сайті Ліги.

Раніше повідомлялося, що Андрій Борячук і Тотовицький можуть відправиться в оренду в очолюваний українським тренером Ребровим угорський «Ференцварош», проте, як бачимо, обидва гравці будуть грати в УПЛ.

Нагадаємо, що в минулому сезоні 26-річний Тотовицький провів за «Шахтар» вісім матчів, в яких забивго гол і віддав один результативний пас.