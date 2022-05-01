13-річна українка присвятила ЗСУ перемогу на міжнародному турнірі з боксу

У фінальному поєдинку вагової категорії 48 кг українка перемогла Жолле Хейєр з Саудівської Аравії

13-річна українська спортсменка Кіра Макогоненко виграла золото міжнародного турніру з боксу «Кубок Балтійського моря», який проходив у Німеччині.

Перемогу на турнірі юна спортсменка присвятила українським воїнам і патріотам, які захищають Україну від російських окупантів.

«Хочу подякувати Господу за цю перемогу. Цю перемогу я присвячую ЗСУ, Головному управлінню розвідки, всім патріотам нашої країни, і особисто Сергію Величко і всім харківським патріотам, які захищають суверенітет України. Слава Україні», — написала Кіра Макогоненко у своєму Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kira"Pink Panther" Makogonenko (@kiramakogonenko)

У фінальному поєдинку вагової категорії 48 кг українка перемогла Жолле Хейєр з Саудівської Аравії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kira"Pink Panther" Makogonenko (@kiramakogonenko)

До слова, чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після перемоги над співвітчизником Ділліаном Уайтом у головному бою вечора боксу в Лондоні на стадіоні «Уемблі».