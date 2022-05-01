13-річна українка присвятила ЗСУ перемогу на міжнародному турнірі з боксу
У фінальному поєдинку вагової категорії 48 кг українка перемогла Жолле Хейєр з Саудівської Аравії
13-річна українська спортсменка Кіра Макогоненко виграла золото міжнародного турніру з боксу «Кубок Балтійського моря», який проходив у Німеччині.
Перемогу на турнірі юна спортсменка присвятила українським воїнам і патріотам, які захищають Україну від російських окупантів.
«Хочу подякувати Господу за цю перемогу. Цю перемогу я присвячую ЗСУ, Головному управлінню розвідки, всім патріотам нашої країни, і особисто Сергію Величко і всім харківським патріотам, які захищають суверенітет України. Слава Україні», — написала Кіра Макогоненко у своєму Instagram.
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У фінальному поєдинку вагової категорії 48 кг українка перемогла Жолле Хейєр з Саудівської Аравії.
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До слова, чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після перемоги над співвітчизником Ділліаном Уайтом у головному бою вечора боксу в Лондоні на стадіоні «Уемблі».