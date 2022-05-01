Диверсія: опубліковано фото зруйнованого в Курській області мосту

В Курській області сьогодні, 1 травня, стався обвал залізничного мосту

Глава російського регіону заявив, що обвал мосту був диверсією

У мережі з'явилися фотографії мосту, що зруйнувався у Курській області. Знімки опублікував губернатор Курської області Роман Старовойт.

В Курській області сьогодні, 1 травня, стався обвал залізничного мосту.

Раніше він повідомив про часткове обвалення конструкцій залізничного мосту.

«На 67-му кілометрі залізниці Суджа – Сосновий Бір було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту», – сказав він і уточнив, що залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів.

Глава російського регіону заявив, що обвал мосту був диверсією.

Зі свого боку, представник слідчого комітету Росії (СКР) Наталія Зарубіна сказала, що міст могли підірвати.

«Там залізниця не основна, не та, де постійно ходять потяги. Вона називається прилегла залізниця. У мене записано «підрив полотна, не основне», – прокоментувала вона.

«Заведено кримінальну справу, і слідчі органи, фахівці силових відомств будуть розбиратися докладніше», – додав Старовойт.

У неділю, 1 травня, під російським містом Бєлгород, що знаходиться поблизу українського кордону, піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.

Згодом голова регіону В’ячеслав Гладков повідомив, що горить об’єкт Міноборони РФ – склад боєприпасів.