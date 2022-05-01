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    «Майбутнє України». Дмитро Ярош показав фото онуків

    Дмитро Ярош показав дітей своїх двох доньок - «Майбутнє України». Дмитро Ярош показав фото онуків
    Дмитро Ярош показав дітей своїх двох доньок
    фото з відкритих джерел

    Наразі у Дмитра Яроша четверо онуків

    Колишній лідер «Правого сектора» й радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош показав своїх чотирьох онуків. Фотографії Ярош опублікував на своїй сторінці в Facebook.

    Ярош розповів, що фото онуків йому вислали його дві доньки.

    «Донечки вислали фото онучків: Назарко, Устимко, Софійка, Олічка. Персоніфіковане, для мене, майбутнє України. І моє особисте… Навіть, якщо на цій Війні, Бог забере мою душу до себе, я буду найщасливішою у світі людиною…Бо ворог може вбити моє тіло, але українську душу та наше українське майбутнє він здолати не зможе. Бо з нами Бог! І Перемога буде за нами!», – написав радник головнокомандувача Збройних сил України.

    Він також опублікував спільне фото його чотирьох онуків.

    Нагадаємо, Ярош має сина Дмитра та двох вже заміжніх доньок – Анастасію Абрамів та Ірину Ярош. Наразі у Дмитра Яроша четверо онуків.

    Нагадаємо, Дмитро Ярош називає нинішню війну проти російської навали «національно-визвольною, священною та вітчизняною». Раніше він розказав, що найбільше його здивувало у перший місяць війни в Україні.

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    Теги: росія окупанти діти війна Дмитро Ярош Україна окупація радник #stoprussia
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    «Майбутнє України». Дмитро Ярош показав фото онуків