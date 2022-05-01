«Майбутнє України». Дмитро Ярош показав фото онуків

Наразі у Дмитра Яроша четверо онуків

Колишній лідер «Правого сектора» й радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош показав своїх чотирьох онуків. Фотографії Ярош опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Ярош розповів, що фото онуків йому вислали його дві доньки.

«Донечки вислали фото онучків: Назарко, Устимко, Софійка, Олічка. Персоніфіковане, для мене, майбутнє України. І моє особисте… Навіть, якщо на цій Війні, Бог забере мою душу до себе, я буду найщасливішою у світі людиною…Бо ворог може вбити моє тіло, але українську душу та наше українське майбутнє він здолати не зможе. Бо з нами Бог! І Перемога буде за нами!», – написав радник головнокомандувача Збройних сил України.

Він також опублікував спільне фото його чотирьох онуків.

Нагадаємо, Ярош має сина Дмитра та двох вже заміжніх доньок – Анастасію Абрамів та Ірину Ярош. Наразі у Дмитра Яроша четверо онуків.

Нагадаємо, Дмитро Ярош називає нинішню війну проти російської навали «національно-визвольною, священною та вітчизняною». Раніше він розказав, що найбільше його здивувало у перший місяць війни в Україні.