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    Події в Україні

    Евакуацію з Маріуполя від «Порт Сіті» перенесено: відомі дата і час

    Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію - Евакуацію з Маріуполя від «Порт Сіті» перенесено: відомі дата і час
    Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію
    фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

    З урахуванням безпеки евакуацію людей, які перебувають в інших районах міста, влада перенесла на 2 травня

    Міська рада Маріуполя перенесла евакуацію мирного населення із заблокованого російськими окупантами міста, яка розпочалася 1 травня. Про це повідомили у міськраді.

    За словами Кириленка, сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь.

    «Більше інформації буде згодом. Віримо та чекаємо на повернення людей на підконтрольну Україні територію», – зазначив голова ОВА.

    Так, з урахуванням безпеки евакуацію людей, які перебувають в інших районах міста, влада перенесла на 2 травня.

    Початок о 8:00 біля ТРЦ «Порт Сіті», наголосив Павло Кириленко.

    Нагадаємо, що від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

    Сьогодні стало відомо, що за результатами спецоперації з евакуації людей з Азовсталі у Маріуполі вдалося вивезти дітей, жінок та людей похилого віку.

    Згодом президент Володимир Зеленський уточнив, що вивезти вдалося першу групу із приблизно ста чоловік.


    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Донеччина Україна населення Павло Кириленко окупація евакуація #stoprussia
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    Евакуацію з Маріуполя від «Порт Сіті» перенесено: відомі дата і час