Евакуацію з Маріуполя від «Порт Сіті» перенесено: відомі дата і час

Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію

З урахуванням безпеки евакуацію людей, які перебувають в інших районах міста, влада перенесла на 2 травня

Міська рада Маріуполя перенесла евакуацію мирного населення із заблокованого російськими окупантами міста, яка розпочалася 1 травня. Про це повідомили у міськраді.

За словами Кириленка, сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь.

«Більше інформації буде згодом. Віримо та чекаємо на повернення людей на підконтрольну Україні територію», – зазначив голова ОВА.

Так, з урахуванням безпеки евакуацію людей, які перебувають в інших районах міста, влада перенесла на 2 травня.

Початок о 8:00 біля ТРЦ «Порт Сіті», наголосив Павло Кириленко.

Нагадаємо, що від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

Сьогодні стало відомо, що за результатами спецоперації з евакуації людей з Азовсталі у Маріуполі вдалося вивезти дітей, жінок та людей похилого віку.

Згодом президент Володимир Зеленський уточнив, що вивезти вдалося першу групу із приблизно ста чоловік.



