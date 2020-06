Причина – расизм? Англійського тренера, котрий у 2012-му боявся їхати в Україну, звільнили з роботи



Сол Кемпбелл знову в епіцентрі «расистського скандалу» Фото - Футбол 24

У Сола Кемпбелла тема расизму є особливо болючою

Колишній гравець лондонського «Арсеналу» і збірної Англії Сол Кемпбелл пішов у відставку з поста головного тренера «Саутенд», повідомляється в Twitter Sky Sports.

Деякі фанати звинуватили керівництво клубу в расизмі, так як Кемпбелл є чорношкірим.

«Звільнено за те, що він чорний», «Це расизм», «Команди на зразок «Арсеналу» призначають головним тренером Артету, а не Кемпбелла тільки через колір шкіри», - написали користувачі в коментарях.

Між тим, логіка у звільненні Кемпбелла начебто й на поверхні: «Саутенд», набравши в 35-ти турах 19 очок, фінішував на 22-му місці в першій лізі і вибув до нижчого дивізіону.

Зауважимо, що в 2012-му саме з персоною Сола Кемпбелла був пов’язаний головний «расистський скандал» Євро-2012. Тоді оборонець збірної Англії заявив, що боїться їхати в Україну через расизм.

«Залишайтеся вдома. Дивіться чемпіонат по телевізору. Не треба ризикувати. Тому що назад ви можете повернутися в труні», - заявив він після перегляду знятих ВВС кадрів, які демонстрували прояви расизму на українських стадіонах.

Натомість англійські фанати виставили Сола під час перебування в Україні на глум. Перед матчем збірних України і Англії в Донецьку вони купили труну і носилися з нею вулицями міста. Англія провела в Україні всі чотири матчі Євро. Її прихильникам так сподобалося в Україні, що вони і в Донецьку, і у Києві співали: «Фак оф Сол Кемпбелл! Ми повернемося додому в гробах!»

Донецьк-2012. Англійські фанати глумляться над Кемпбеллом

Дизайнер Діана Берґ тоді виготовила футболки з написом Now I fear nothing, I've been to Donetsk («Тепер мені нічого не страшно, я побував в Донецьку») стали хітом продажів під час Євро-2012 серед англійських уболівальників.

Вже після Євро ініціативна група з донецького кемпінгу вирішила виставити труну, з якою носилися англійці, на інтернет-аукціон Ebay і таким чином спробувати зібрати гроші на операцію з пересадки кісткового мозку для хворого на лейкоз Дениса Пустовіта.