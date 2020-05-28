Майк Тайсон спровокував бійку зі знаменитим реслером. Відео інциденту
Сутичка швидко набула масового характеру
Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон взяв участь у рестлерскому шоу All Elite Wrestling's Dynamite.
Захід відбувся в Джексонвіллі (штат Флорида). У ньому також взяли участь колишні чемпіони промоушена змішаних єдиноборств UFC Вітор Белфорд, Генрі Сегудо і Рашад Еванс.
У ході шоу Тайсон розірвав на собі футболку і спровокував бійку з колишнім чемпіоном промоушена рестлінґу WWE Крісом Джеріко. У бійці взяли участь й інші бійці.
MIKE TYSON AND CHRIS JERICHO BRAWL— B/R Wrestling (@BRWrestling) May 28, 2020
(via @AEWonTNT)pic.twitter.com/6OuNKfkqAR
Нагадаємо, що нещодавно почали вестися балачки про можливу третю зустріч у рингу між Тайсоном і Евандером Голіфілдом. Майкові зараз 53, Евандерові – 58. Попередній їхній бій завершився скандалом – Тайсон відкусив Голіфілду шматок вуха.