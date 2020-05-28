Майк Тайсон спровокував бійку зі знаменитим реслером. Відео інциденту



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Майк Тайсон і Кріс Джеріко вже штовхалися на публіці й раніше Скрін-шот

Сутичка швидко набула масового характеру

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон взяв участь у рестлерскому шоу All Elite Wrestling's Dynamite.

Захід відбувся в Джексонвіллі (штат Флорида). У ньому також взяли участь колишні чемпіони промоушена змішаних єдиноборств UFC Вітор Белфорд, Генрі Сегудо і Рашад Еванс.

У ході шоу Тайсон розірвав на собі футболку і спровокував бійку з колишнім чемпіоном промоушена рестлінґу WWE Крісом Джеріко. У бійці взяли участь й інші бійці.

Нагадаємо, що нещодавно почали вестися балачки про можливу третю зустріч у рингу між Тайсоном і Евандером Голіфілдом. Майкові зараз 53, Евандерові – 58. Попередній їхній бій завершився скандалом – Тайсон відкусив Голіфілду шматок вуха.