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    Майк Тайсон спровокував бійку зі знаменитим реслером. Відео інциденту

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    Майк Тайсон і Кріс Джеріко вже штовхалися на публіці й раніше - Майк Тайсон спровокував бійку зі знаменитим реслером. Відео інциденту
    Майк Тайсон і Кріс Джеріко вже штовхалися на публіці й раніше
    Скрін-шот

    Сутичка швидко набула масового характеру

    Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон взяв участь у рестлерскому шоу All Elite Wrestling's Dynamite.

    Захід відбувся в Джексонвіллі (штат Флорида). У ньому також взяли участь колишні чемпіони промоушена змішаних єдиноборств UFC Вітор Белфорд, Генрі Сегудо і Рашад Еванс.

    У ході шоу Тайсон розірвав на собі футболку і спровокував бійку з колишнім чемпіоном промоушена рестлінґу WWE Крісом Джеріко. У бійці взяли участь й інші бійці.

    Нагадаємо, що нещодавно почали вестися балачки про можливу третю зустріч у рингу між Тайсоном і Евандером Голіфілдом. Майкові зараз 53, Евандерові – 58. Попередній їхній бій завершився скандалом – Тайсон відкусив Голіфілду шматок вуха.

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    бокс Майк Тайсон UFC Евандер Голіфілд Кріс Джеріко рестлінґ Вітор Белфорд Генрі Сегудо Рашад Еванс
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