Міністр Гутцайт відповів на скандальні звинувачення борця Грицая

Вадим Гутцайт і Богдан Грицай Фото із соцмереж

Урядовець їздив в Олімпійський коледж на іспекцію

Борець вільного стилю Богдан Грицай звинуватив міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта в потуранні рейдерам. Як повідомляв «Главком», на своєму Youtube-каналі Богдан згадав історію дворічної давнини, коли пан Гутцайт ще очолював Департамент молоді та спорту Київської міської державної адміністрації і прибув в Олімпійський коледж імені Івана Піддубного. Богдан, який є у навчальному закладі одночасно тренером-викладачем, стверджує, що Вадим Гутцайт відстоював інтереси осіб, які збиралися захопити коледж.

Спортсмен оприлюднив фрагмент відео, яке зняте з телефона. Гутцайт перепитує, з ким він спілкується, а дізнавшись, що Грицай є збірником України з вільної боротьби, обіцяє зателефонувати тодішньому наставникові національної команди Русланові Савлохову.

«Главком» звернувся до міністра спорту Вадима Гутцайта за коментарем і зв’язку з цими звинуваченнями.

«На сайті КМДА можна знайти розпорядження мера Віталія Кличка від 27 червня 2018 року про створення комісії з перевірки використання бюджетних коштів Олімпійським коледжем імені Піддубного (дивіться документ), - каже Вадим Гутцайт. – Це розпорядження було реакцією на звернення педагогічного та їхнє занепокоєння щодо керівництва коледжу.

До неї входив і я, як на той час директор Департаменту молоді та спорту, юристи, депутати Київради, представники педколективу коледжу, громадські організації. Власне, на цьому відео, комісія й інспектувала заклад. Але тоді керівництво коледжу не впустило комісію здійснити перевірку. Ми викликали поліцію і цей виклик, звісно, задокументований.

А що я сказав, що зателефоную Савлохову (тодішньому тренерові збірної України з вільної боротьби – «Главком»)? Так, бо я не знав з вигляду ні Грицая, ні ще одного хлопця, який був поряд і теж представився представником збірної з боротьби. Хотів запитати Руслана Сослановича, що то за борці».

Скан-копія листа від працівників коледжу коледжу імені Піддубного, на основі якої здійснювалася перевірка, теж є у вільному доступі. Звернення від 1 березня 2018 року підписали 47 осіб. Вказуючи на погані умови проживання та харчування студентів-спортсменів, у листі також зазначається, що директор коледжу Олексій Семенюшко станом на 2018 рік не мав диплома про вищу освіту та не відповідав кваліфікаційним вимогам.

Також у Мережі є звіт Рахункової палати за 2018 рік. Там сказано, що «…повністю втрачено контроль за станом розпорядження і використання об’єктів державної власності Олімпійським коледжем, чим спричинено високі корупційні ризики та ризики шахрайства при використанні майна та коштів державного бюджету»

Сам пан Семенюшко в інтерв’ю «Главкому» нещодавно стверджував, що економічну блокаду його закладові влаштували після того, як він разом з однодумцями зміг усунути старе керівництво тоді ще Республіканського вищого училища фізичної культури на чолі з Володимиром Тібабишевим.

«Через тодішнього міністра освіти Сергія Квіта ми добилися, щоб у нашому навчальному закладі вперше за весь час були проведені демократичні вибори, - говорив пан Семенюшко. – Було десять кандидатів і я переміг, отримавши 88,8% голосів від представників викладацького складу. При цьому ректор Університету фізичної культури і спорту Євгеній Імас, людина Бориса Колеснікова, яка знищувала український хокей і за стільки років не здатна вивчити української мови, зустрічався зі мною, пропонував компромісний варіант. «Льоша, зачєм тєбє еті вибори? Контракт на п’ять лєт я тєбє і так подпішу», - казав. Але ми наполягали, щоб процедура була дотримана. З того часу коледжу влаштували економічну блокаду, постійно обмежують фінансування. То не дивно, адже я перекрив чимало темних схем, які в обхід держави функціонували роками».