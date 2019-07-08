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    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька

    • Іван Вербицький
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    На вершину командного п'єдесталу піднялися естонці - Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    На вершину командного п'єдесталу піднялися естонці
    Іван Вербицький

    Українці залишилися в командній першості четвертими

    У Луцьку завершився другий командний чемпіонат Європи з легкоатлетичних багатоборств. Яскраве суперництво при ганебно низькій відвідуваності принесло перемогу в командних змаганнях збірній Естонії, яка набрала 39 959 очок і випередила білорусів, у яких 39 560 пунктів.

    Ключову перемогу для майбутніх чемпіонів здобув їх найзірковіший атлет Майкел Уйбо. То коли він у гострій боротьбі випередив усіх суперників, взявши висоту 5,30 метрів, у секторі для стрибків з жердиною. Крім Уйбо, перемогу збірної Естонії здобували Крістян Розенберґ, Янек Ойґлен, Рісто Ліллеметс, а також жіночий квартет Марі Клауп-Макколл, Ганна-Маї Ваїкла, Крістелла Юркатамм і Ґріт Шадейко.

    Уйбо, правда, після завершення заключного виду, бігу на 1500 метрів, виглядав трохи засмученим, бо програв змагання в особистому десятиборстві білорусові Віталієві Жуку. Чемпіон показав результат 8237, Майкел – 8181. Бронзу виграв іспанець Хорхе Уренья.

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    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька
    Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька

    Так чи інакше, збірна Естонії відібрала титул найсильнішої команди Європи в легкоатлетичному багатоборстві у збірної України, котра здобула цей титул два роки тому в Таллінні. На цей раз українці без травмованого Олексія Касьянова, котрий вибув після третього виду програми, медалей здобути не змогли і стали четвертими. Наша команда набрала 39 220 очок і поступилася 213-ма пунктами бронзовим призерам, британцям.

    Українцям не допоміг навіть яскравий виступ жінок, серед яких Дарина Слобода виграла чемпіонство в семиборстві. Серед чоловіків найкращим був Руслан Малогловець, котрий набрав 7353 очки і посів 17-те місце. У Вадима Адамчука 19-та позиція, в Василя Іваницького – 21-ша.

    Іван Вербицький, «Главком»

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    чемпіонат Європи багатоборство легка атлетика Хорхе Уренья Майкел Уйбо Дарина Слобода Ґріт Шадейко Крістян Розенберґ Руслан Малогловець Віталій Жук Янек Ойґлен Марі Клауп-Макколл Ганна-Маї Ваїкла Крістелла Юркатамм
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