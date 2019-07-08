Як легкоатлети поділили медалі чемпіонату Європи. Фоторепортаж з Луцька

На вершину командного п'єдесталу піднялися естонці Іван Вербицький

Українці залишилися в командній першості четвертими

У Луцьку завершився другий командний чемпіонат Європи з легкоатлетичних багатоборств. Яскраве суперництво при ганебно низькій відвідуваності принесло перемогу в командних змаганнях збірній Естонії, яка набрала 39 959 очок і випередила білорусів, у яких 39 560 пунктів.

Ключову перемогу для майбутніх чемпіонів здобув їх найзірковіший атлет Майкел Уйбо. То коли він у гострій боротьбі випередив усіх суперників, взявши висоту 5,30 метрів, у секторі для стрибків з жердиною. Крім Уйбо, перемогу збірної Естонії здобували Крістян Розенберґ, Янек Ойґлен, Рісто Ліллеметс, а також жіночий квартет Марі Клауп-Макколл, Ганна-Маї Ваїкла, Крістелла Юркатамм і Ґріт Шадейко.

Уйбо, правда, після завершення заключного виду, бігу на 1500 метрів, виглядав трохи засмученим, бо програв змагання в особистому десятиборстві білорусові Віталієві Жуку. Чемпіон показав результат 8237, Майкел – 8181. Бронзу виграв іспанець Хорхе Уренья.

Так чи інакше, збірна Естонії відібрала титул найсильнішої команди Європи в легкоатлетичному багатоборстві у збірної України, котра здобула цей титул два роки тому в Таллінні. На цей раз українці без травмованого Олексія Касьянова, котрий вибув після третього виду програми, медалей здобути не змогли і стали четвертими. Наша команда набрала 39 220 очок і поступилася 213-ма пунктами бронзовим призерам, британцям.

Українцям не допоміг навіть яскравий виступ жінок, серед яких Дарина Слобода виграла чемпіонство в семиборстві. Серед чоловіків найкращим був Руслан Малогловець, котрий набрав 7353 очки і посів 17-те місце. У Вадима Адамчука 19-та позиція, в Василя Іваницького – 21-ша.

Іван Вербицький, «Главком»



