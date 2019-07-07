Переможниця командного Євро з легкої атлетики Слобода: Виграла, але не зовсім задоволена

Дарина Слобода перемогла з особистим рекордом Іван Вербицький

Наша спортсменка стала чемпіонкою, але не була від своєї перемоги у великому захваті

24-річна українка Дарина Слобода стала переможницею командного чемпіонату Європи з легкоатлетичних багатоборств в особистому заліку, у семиборстві.

Відразу після фінішу чемпіонка поспілкувалася з журналістами. Як то не дивно, але щасливою наша спортсменка не виглядала.

«Перемогла, бо вірила в себе і моя віра мене не підводить, - каже Дарина. – Сума 6165 – мій особистий рекорд, але після змагань у мене одначе будуть до себе претензії. Задоволена, що встановила особистий рекорд в метанні спису, але невдоволена, що підвів мій найсильніший вид – біг на 800 метрів. При цьому не скажу, що конкуренція була недостатньою. Бігти було з ким, але вочевидь я вклала усі сили на другу спробу в стрибках у довжину, яка була з заступом, але дуже далекою. Те саме стосується й решти видів, де у мене теж були близькі до особистих рекордів результати, а власне до рекордів забракло дрібниць. І то за умови, що всі дисципліни пройшла спокійно, хороші результати показувала з перших спроб. Моментів, коли потрібно було демонструвати характер і переступати через себе не було.

Звісно, перемога тішить, але я розумію, що в Луцьк приїхали далеко не всі найсильніші багатоборки Європи. Тому працювати є над чим. Перед чемпіонатом я готувалася показати вищий результат ніж той, який маю зараз. Той результат, який би забезпечив мені участь на чемпіонаті світу. Але маленькі невдачі – сантиметри і долі секунд – не дозволили досягти того, що планувала.

Сподіваюся, те, що не вдалося зараз, зроблю під час чемпіонату України. Відчуваю в собі сили набрати необхідні 6300 очок, які є нормативом на чемпіонат світу».

Дарина Слобода каже, що для неї було позитивним фактором те, що вона виступала вдома.

«Мені було спокійніше, - говорить спортсменка. – Коли їхала вулицями Луцька на розминочне поле, було дивно бачити всіх цих суперників в Україні. Мабуть, правду кажуть, що рідні стіни допомагають. Тим паче, що в мене була чудова група підтримки – мама, сестра, мій тренер, яка зі мною всюди, куди б не їхала».

Додамо, що переможець чемпіонату Європи в командній першості визначиться після завершення двох заключного виду серед чоловіків – бігу на 1500 метрів. Боротьбу за перемогу ведуть естонці, які наразі випереджають білорусів.