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    20-річний баскетболіст побив рекорд Джордана, що тримався з 1985 року (відео)

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    Молодий та перспективний Лука не втомлюється радувати результатом фанатів Даласа - 20-річний баскетболіст побив рекорд Джордана, що тримався з 1985 року (відео)
    Молодий та перспективний Лука не втомлюється радувати результатом фанатів Даласа

    Словенець Лука Дончіч не втомлюється штампувати нові рекорди NBA

    Нова сенсація і NBA – 20-річний гравець «Далласа» Лука Дончіч побив рекорд легендарного Майкла Джордана, який тримався з сезону 1984/85 років. 20-річний Дончіч став наймолодшим гравцем, який набирав 30 очок і зробив 15 результативних передач більш ніж один раз за сезон. Словенець оновив рекорд минулої ночі в матчі проти «Голден Стейт», який його команда програла – 141:121. У цій грі Дончіч набрав 31 очко, зробив 15 результативних передач і 12 підбирань.

     

    У нинішньому сезоні Дончіч у середньому за гру набирає 29,3 очка, робить 9,6 підбирання і 8,9 асиста. Також словенець ставши другим гравцем в історії НБА, який набрав як мінімум 2000 очок, 750 підбирань і 500 передач в перших 100 матчах своєї кар'єри та третім гравцем в історії НБА, який завершив календарний місяць з тріпл-даблом в середньому за гру, при цьому набираючи 30 і більше очок.

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    ГРУ рекорд NBA НБА Лука Дончіч
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