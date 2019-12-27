За образи українського нападника іспанський клуб оштрафували на 18 тисяч євро



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Роман Зозуля під час того самого матчу

Ганебні вигуки фанатів «Райо Вальєкано» в бік Романа Зозулі дорого обійшлися їх клубу

Мадридський «Райо Вальєкано» отримав покарання від Федерації футболу іспанії, за образи і вигуки з боку ультрас, на адресу українського нападника «Альбасете» Романа Зозулі під час матчу другого іспанського дивізіону. Гра, яка відбувалася 15 грудня у Мадриді, була достроково припинена через постійні хейтерські випади та погрози вболівальників команди-господарки на адресу українського форварда гостей Романа Зозулі. Причиною такої іспанських ультрас зневаги стала допомога Зозулі українським військовим, за що іспанські вважають його «нацистом». Фанати «Райо Вальєкано» гучно висловлювали свою думку під час матчу, тож після першого тайму, за рахунку 0:0, команда «Альбасете» відмовилася продовжувати гру.

Як повідомили сьогодні у прес-службі Федерації футболу Іспанії, за таку поведінку фанатів «Райо Вальєкано» було оштрафовано на 18 тисяч євро.Також клуб зобов’язаний закрити частину трибун на два найближчі домашні матчі.