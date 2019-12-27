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    «Бруклін Нетс» повторив антирекорд НБА 69-річної давнини

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    так погано. як гравці&nbsp;&laquo;Брукліна&raquo; наприкінці 2019 року, в НБА не кидали ще з тих часів, як баскетбол був іншим - «Бруклін Нетс» повторив антирекорд НБА 69-річної давнини
    так погано. як гравці «Брукліна» наприкінці 2019 року, в НБА не кидали ще з тих часів, як баскетбол був іншим
    semferrsport.com

    Гравці реалізували всього вісім двоочкових кидків за матч

    Клуб Національної баскетбольної асоціації «Бруклін Нетс» на своєму майданчику поступився «Нью-Йорк Нікс» в матчі регулярного чемпіонату з рахунком 82:94. Гравці «Брукліна» реалізували всього вісім двоочкових кидків за матч, і це перший випадок з 1950 року, коли одна з команд не змогла закинути хоча б дев'ять двоочкових, повідомляє ESPN.

    В одному з матчів НБА, що відбулися в 1950 році, «Форт-Вейн Пістонс» обіграв «Міннеаполіс Лейкерс» з рахунком 19:18. У тій зустрічі обидві команди реалізували всього по чотири двоочкових кидки. Правило триочкового кидка з'явилося в Лізі у сезоні-1979/1980.

    У сезоні-2019/2020 «Бруклін» зіграв 30 матчів у регулярному чемпіонаті, здобувши 16 перемог і зазнавши 14 поразок. «Нетс» посідають сьому сходинку в турнірній таблиці Східної конференції.

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    баскетбол НБА «Бруклін Нетс» «Нью-Йорк Нікс»
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