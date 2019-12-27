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    Українець Михайлюк забив чотири три очкових і допоміг «Детройту» перемогти «Вашингтон»

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    Святослав Михайлюк став одним із найкращих гравців матчу - Українець Михайлюк забив чотири три очкових і допоміг «Детройту» перемогти «Вашингтон»
    Святослав Михайлюк став одним із найкращих гравців матчу
    NBA

    Святослав вийшов у стартовій п’ятірці

    Український оборонець «Детройт Пістонс» Святослав Михайлюк вийшов у стартовій п’ятірці домашнього матчу проти «Вашингтон Візардз» і допоміг своїй команді здобути переконливу перемогу з рахунком 132:102.

    Михайлюк відіграв 24 з половиною хвилини, набрав 12 очок (0/2 двоочкових, 4/9 триочкових), зробив 4 підбирання (2 у нападі), 4 передачі та 1 перехоплення за однієї втрати та трьох фолів.

    Показник «+/-» в українця становив «+21» - другий найкращий в команді.

    Наразі «Детройт» із 12-ма перемогами у 32-х матчах посідає 11-те місце у Східній конференції. «Вашингтон» з дев’ятьма перемогами 13-й. 

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    баскетбол НБА Святослав Михайлюк Детройт Пістонс «Вашингтон Візардз»
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