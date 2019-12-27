Українець Михайлюк забив чотири три очкових і допоміг «Детройту» перемогти «Вашингтон»



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Святослав Михайлюк став одним із найкращих гравців матчу NBA

Святослав вийшов у стартовій п’ятірці

Український оборонець «Детройт Пістонс» Святослав Михайлюк вийшов у стартовій п’ятірці домашнього матчу проти «Вашингтон Візардз» і допоміг своїй команді здобути переконливу перемогу з рахунком 132:102.

Михайлюк відіграв 24 з половиною хвилини, набрав 12 очок (0/2 двоочкових, 4/9 триочкових), зробив 4 підбирання (2 у нападі), 4 передачі та 1 перехоплення за однієї втрати та трьох фолів.

Показник «+/-» в українця становив «+21» - другий найкращий в команді.

Наразі «Детройт» із 12-ма перемогами у 32-х матчах посідає 11-те місце у Східній конференції. «Вашингтон» з дев’ятьма перемогами 13-й.