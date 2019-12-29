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    Визначився перший учасник Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу

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    Одесити не лишили суперникам жодних шансів - Визначився перший учасник Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу
    Одесити не лишили суперникам жодних шансів

    Здолавши в двох матчах «Житомир» ним стала БК «Одеса»

    В останні дні року тривають матчі чвертьфіналу Кубка України з баскетболу. Сьогодні визначився перший учасник Фіналу чотирьох. Учасник Суперліги БК «Одеса» в двох матчах здобула переконливі перемоги над вищоліговим БК  «Житомир» - 89:50 у першому матчі та 93:62 у другому.

    В іншому кубковому матчі неділі ще один представник Вищої ліги «Тернопіль-ТНЕУ» зазнав домашньої поразки від чемпіона України южненського «Хіміка» -76:86. Матч-відповідь команди проведуть 5 січня в Южному.

     

    Розклад та результати 1/4 фіналу Кубка України

     

    Тернопіль-ТНЕУ (Тернопіль) - БК Хімік (Южне) 76:86

    БК Одеса (Одеса) - Житомир (Житомир) 93:62

    Житомир (Житомир) - БК Одеса (Одеса) 50:89

    БК Хімік (Южне) - Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5 (Дніпро) 123:68

    30.12.2019 БК Київ-Баскет (Київ)  - МБК Миколаїв (Миколаїв)

    04.01.2020 МБК Миколаїв (Миколаїв) - БК Київ-Баскет (Київ)

    05.01.2020 БК Хімік (Южне)- Тернопіль-ТНЕУ (Тернопіль)

    05.01.2020 БК Запоріжжя (Запоріжжя) - БК Дніпро (Дніпрo    

    29.01.2020 05.01.2020 БК Дніпро (Дніпрo) - БК Запоріжжя (Запоріжжя)

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    БК Київ-Баскет БК Хімік БК Дніпро БК Одеса
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