20-річний словенець Дончіч оновлює «вічні» рекорди НБА
На наших очах зростає легенда рівня Майкла Джордана
Лідер клубу Національної баскетбольної асоціації «Даллас Маверікс» Лука Дончіч зробив тріпл-дабл у матчі регулярного чемпіонату з «Чикаґо Буллз», набрав 38 очків, зробив 11 підбирань і віддав 10 передач. «Даллас» на своїй площі переміг «Чикаґо» з рахунком 118:110.
20-річний Дончіч став лише третім з моменту злиття НБА і АБА в сезоні-1976/1977 гравцем, який протягом чотирьох ігор поспіль набирає не менше 30-ти очок, робить не менше 10-ти підбирань і віддає не менше п'яти результативних передач. Інші двоє – Расселл Вестбрук і Кевін Дюрант.
Загалом у цьому сезоні Дончіч оформив уже десятий тріпл-дабл з понад 30-ма очками результативності. Лебронн Джеймс, який вважається головною примою сучасного баскетболу, до 22 років мав таких тільки п’ять.
У сезоні-2019/2020 на рахунку «Далласа», що займає шосте місце в турнірній таблиці Західної конференції, 23 перемоги і 13 поразок у 36-ти матчах.