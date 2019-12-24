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    Михайлюк став одним з найкращих за триочковими у матчі НБА (відео)

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    Святослав Михайлюк - Михайлюк став одним з найкращих за триочковими у матчі НБА (відео)
    Святослав Михайлюк
    НБА

    Українець реалізував чотири дальні спроби з п’яти у поєдинку проти «Філадельфії»

    Захисник збірної України та «Детройту» Святослав Михайлюк став одним з найкращих за реалізацією триочкових у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «ФіладельфіїЦ – 109:125.

    Реалізація дальніх спроб українця в зазначеному поєдинку сягнула 80%.

    За 32:11 Михайлюк набрав 13 очок (0/2 двоочкових, 4/5 триочкових, 1/2 штрафних), 2 підбирання, 4 передачі.

    «Детройт» наразі йде 11-м у Східній конференції – 11 перемог у 31-му матчі.

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    баскетбол НБА Святослав Михайлюк
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