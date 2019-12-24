Михайлюк став одним з найкращих за триочковими у матчі НБА (відео)
Святослав Михайлюк
НБА
Українець реалізував чотири дальні спроби з п’яти у поєдинку проти «Філадельфії»
Захисник збірної України та «Детройту» Святослав Михайлюк став одним з найкращих за реалізацією триочкових у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «ФіладельфіїЦ – 109:125.
Реалізація дальніх спроб українця в зазначеному поєдинку сягнула 80%.
За 32:11 Михайлюк набрав 13 очок (0/2 двоочкових, 4/5 триочкових, 1/2 штрафних), 2 підбирання, 4 передачі.
«Детройт» наразі йде 11-м у Східній конференції – 11 перемог у 31-му матчі.
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