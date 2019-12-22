Лень зробив дабл-дабл у найкращому матчі сезону в НБА (відео)



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Лень результативно зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА

Український центровий набрав 23 очка та 14 підбирань проти «Брукліна»

Центровий збірної України та «Атланти» Олексій Лень зіграв проти «Брукліна» найкращий матч сезону в регулярному чемпіонаті НБА.

За 26 хвилин на майданчику наш баскетболіст зробив дабл-дабл: 23 очка (7/12 двоочкових, 3/4 триочкових, 0/0 штрафних), 14 підбирань, 2 блок-шоти, 5 фолів.

Втім «Атланта» поступилася – 112:122.

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Наразі команда Леня посідає 15-те місце в Східній конференції.

Нагадаємо, це вже другий сезон українця в «Атланті» після переходу з «Фінікса».