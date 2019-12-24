Найкращі блок-шоти та перехоплення тижня в Суперлізі (відео)

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Момент матчу «Запоріжжя» - «Черкаські Мавпи» ФБУ

У баскетбольній Суперлізі 20-22 грудня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату

У Суперлізі Парі-Матч 20-22 грудня відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Зокрема «Київ-Баскет» здобув перемоги на виїзді над «Запоріжжям» (93:60) та «Прометеєм» (88:74).

Лідер чемпіонату з Кам’янського окрім киян поступився вдома також Черкаським Мавпам (92:99). Останні в свою чергу в другому виїзному матчі поступилися Запоріжжю (80:85).

Лідирують в чемпіонаті «Прометей» (10 перемог у 15-ти матчах), «Хімік» (9/14) та «Дніпро» (10/12).