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    Найкращі блок-шоти та перехоплення тижня в Суперлізі (відео)

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    Момент матчу&nbsp;&laquo;Запоріжжя&raquo; -&nbsp;&laquo;Черкаські Мавпи&raquo;&nbsp;&nbsp; - Найкращі блок-шоти та перехоплення тижня в Суперлізі (відео)
    Момент матчу «Запоріжжя» - «Черкаські Мавпи»  
    ФБУ

    У баскетбольній Суперлізі 20-22 грудня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату

    У Суперлізі Парі-Матч 20-22 грудня відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

    Зокрема «Київ-Баскет» здобув перемоги на виїзді над «Запоріжжям» (93:60) та «Прометеєм» (88:74).

    Лідер чемпіонату з Кам’янського окрім киян поступився вдома також Черкаським Мавпам (92:99). Останні в свою чергу в другому виїзному матчі поступилися Запоріжжю (80:85).

    Лідирують в чемпіонаті «Прометей» (10 перемог у 15-ти матчах), «Хімік» (9/14) та «Дніпро» (10/12).

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    баскетбол БК Київ-Баскет Федерація баскетболу України
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