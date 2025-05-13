23 роки тому помер найвидатніший тренер в історії українського футболу
Валерій Лобановський помер 13 травня 2002 року в Запоріжжі. Похований на Байковому цвинтарі Києва
23 роки тому, 13 травня 2002 року, зупинилося серце одного з найвидатніших тренерів українського та світового футболу – Валерія Васильовича Лобановського.
Багаторічний наставник київського «Динамо» вісім разів приводив клуб до золотих нагород чемпіонату СРСР, п'ять разів – до найвищих нагород першості України, здобув із біло-синіми Кубок володарів кубків (1975, 1986) і Суперкубок УЄФА (1975).
У 2000-2002 роках Валерій Лобановський очолював національну збірну України. Він зумів вивести українців у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2002 року, але, на жаль, поїхати синьо-жовтим на мундіаль не судилося. На шляху української команди став майбутній срібний призер світової першості – збірна Німеччини.
Оцінкою заслуг Метра перед європейським та світовим футболом є Рубіновий орден УЄФА та орден ФІФА «За заслуги», кавалером яких він є. 2017 року УЄФА включив Лобановського до списку 10-ти найвидатніших тренерів європейського футболу з моменту створення союзу 1954 року.
Валерій Васильович, незважаючи на проблеми зі здоров’ям, до останнього залишався на своєму посту. 7 травня 2002 року він переніс інсульт під час матчу «Динамо» в Запоріжжі. За шість днів, 13 травня, серце тренера зупинилося.
Валерій Лобановський народився 6 січня 1939 року в Києві.
Майстер спорту СРСР, заслужений тренер СРСР, заслужений тренер України.
Ігрове амплуа – нападник.
Вихованець футбольної школи № 1 (із 1952 року) та футбольної школи молоді (ФШМ) у Києві (з 1955 року).
Виступав у командах: «Динамо» Київ (1959-1964), «Чорноморець» Одеса (1965-1966), «Шахтар» Донецьк (1967-1968).
Чемпіон СРСР 1961 року.
Володар Кубка СРСР 1964 року.
У чемпіонаті СРСР провів 253 матчі, забив 71 м'яч.
Провів 2 матчі за збірну СРСР та 2 матчі за олімпійську збірну СРСР.
Із жовтня 1968 року – на тренерській роботі.
Очолював клуби: «Дніпро» Дніпропетровськ (1968-1973), «Динамо» Київ (1973-1982, 1984-1990, 1996-2002).
Чемпіон СРСР 1974-го, 1975-го, 1977-го, 1980-го, 1981-го, 1985-го, 1986-го й 1990 років.
Володар Кубка СРСР 1974-го, 1978-го, 1982-го, 1985-го, 1987-го й 1990 років.
Чемпіон України 1997-го, 1998-го, 1999-го, 2000-го й 2001 років.
Володар Кубка України 1998-го, 1999-го й 2000 років.
Володар Кубка володарів кубків 1975-го й 1986 років.
Володар Суперкубка Європи 1975 року.
Півфіналіст Кубку/Ліги чемпіонів 1977-го, 1987-го й 1999 років.
Очолював національні збірні: СРСР (1975-1976, 1982-1983, 1986-1990), ОАЕ (1990-1992), Кувейту (1994-1996), України (2000-2001).
Бронзовий призер олімпійського футбольного турніру 1976 року.
Віце-чемпіон Європи 1988 року.
Бронзовий призер Азійських ігор 1994 року.
Помер 13 травня 2002 року в Запоріжжі. Похований на Байковому цвинтарі Києва.
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