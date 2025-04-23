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Кубок України з футболу: де дивитися півфінальні поєдинки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Кубок України з футболу: де дивитися півфінальні поєдинки
Фінал Кубку України заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир

Матчі 1/2 фіналу Кубку України відбудуться сьогодні у Львові та Житомирі

Сьогодні, 23 квітня у Львові та Житомирі відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубку України з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Кубок України-2024/2025. 1/2 фіналу

  • «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ). Львів. Стадіон «Україна». 16:00
  • «Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк). Житомир. Центральний стадіон. 18:00

Гру «Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк) транслюватиме офіційний канал житомирського клубу.

Пряма трансляція поєдинку «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ) відбудеться на платформі «DiviSport», яка доступна в YouTube.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик дав прогноз на гру 1/2 фіналу Кубка України «Полісся» – «Шахтар».

«Мені здається, «Шахтарю» «Полісся» вже сниться. Але «Шахтар» це дуже сильна команда, і те, що ми їх перемогли три рази нічого не говорить. Треба перемагати, треба виходити гарно, з гарним настроєм, з переможним, і грати дуже добре. Ще раз повторю: «Шахтар» дуже сильна команда», – сказав Усик.

Усик підписав контракт з «Поліссям» у 2023 році. На даний момент він не грав за клуб в офіційних матчах.

До слова, комітет арбітрів УАФ дав коментар щодо ситуації, пов’язаної з незарахуванням голу ФК «Шахтар» у матчі 25-го туру VBET Української Премʼєр-Ліги ФК «Шахтар» (Донецьк) – ФК «Колос» (Ковалівка), який відбувся 19 квітня 2025 року. 

«Незарахування голу сталося у зв’язку з порушенням Правил гри – положенням «поза грою» у гравця ФК «Шахтар». Згідно з протоколом та рекомендаціями для ВАА, обов’язковою є перевірка ним початкової фази атакувальних дій для кожного забитого голу (від перехоплення м’яча до забитого м’яча у ворота). В цьому епізоді при перевірці ВАА розвитку атаки гравцями «Шахтаря» було виявлено втручання у гру гравця «Шахтаря» № 6, який перебував у положенні «поза грою», після чого було забито м’яч у ворота ФК «Колос». У зв’язку з тим, що в машині ВАА виникли технічні проблеми, які не давали можливості графічно підтвердити положення «поза грою» у вищевказаного гравця, знадобилося багато часу для підтвердження рішення щодо відміни голу. Цей час був повністю компенсований наприкінці матчу», – йдеться в коментарі.

Теги: Кубок України НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Полісся» ФК «Шахтар» ФК «Буковина» ФК «Динамо»

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