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У Молдові пішов з життя український футбольний тренер та арбітр

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Молдові пішов з життя український футбольний тренер та арбітр
Трубачов був головним тренером харківського «Арсеналу» та чернівецької «Буковини»

Причиною смерті Миколи Івановича стала онкологія

Сьогодні, 19 квітня, у Молдові пішов з життя український футбольний арбітр та тренер Микола Трубачов. Про це повідомляє «Главком».

Причиною смерті футбольного фахівця стала онкологія

Микола Іванович Трубачов народився 20 травня 1957 року. Як гравець виступав за клуби «Цементник» (Липецьк) й «Електросила» (Ленінград), також за армійські команди московського, північнокавказького й прибалтійського військових округів.

Був арбітром національної категорії та тренером. Зокрема, був головним тренером харківського «Арсеналу» та чернівецької «Буковини». Також Трубачов очолював казахстанський «Мактаарал», литовську «Круою» та латвійську «Валміеру».

Прощання з Миколою Івановичем має відбутися у Києві.

Нагадаємо, на 50-му році життя помер видатний український легкоатлет Геннадій Горбенко.

Горбенко став першим чемпіоном світу серед юніорів з легкої атлетики за часів незалежної України.

Також він був учасником Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Тоді Горбенко зміг пробитися до фіналу змагань, де посів восьме підсумкове місце.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та всім, хто знав Геннадія. Його сила духу, талант і любов до спорту завжди будуть прикладом для майбутніх поколінь», – йдеться у дописі Федерації легкої атлетики України.

Як повідомлялося, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.

Теги: рак онкологія НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть тренер

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