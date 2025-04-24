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В Еквадорі невідомі викрали дружину та дитину футболіста, сам він ховався під ліжком

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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В Еквадорі невідомі викрали дружину та дитину футболіста, сам він ховався під ліжком
Тепер футболіста охороняє поліція

У своїх свідченнях футболіст заявив, що сховався під ліжком, коли почув, що хтось ламає вхідні двері

Дружина еквадорського футболіста Джексона Родрігеса та його п'ятирічна дитина були викрадені невідомими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Вночі в середу, 23 квітня, невідомі чоловіки увірвалися до будинку у місті Гуаякіль у пошуках 26-річного захисника «Емелека».

Згідно з інформацією поліції, у своїх свідченнях футболіст заявив, що сховався під ліжком, коли почув, як хтось ламає вхідні двері. У підсумку, злочинці викрали дружину та дитину Родрігеса.

За даними поліції, Родрігес побачив з вікна, що невідомі пересувалися на сірому пікапі.

Тепер футболіста охороняє поліція. Розпочата пошукові операції, щоб знайти його сім'ю.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: викрадення кримінал НОВИНИ ФУТБОЛУ Еквадор

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