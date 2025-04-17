УАФ проведе фестивалі футболу на підтримку дітей, постраждалих від війни

Фестивалі залучать до футболу дітей, які не займалися спортом раніше

У квітні, травні та червні цього року на підтримку дітей, постраждалих від війни, Українська асоціація футболу та регіональні футбольні асоціації проведуть «Відкриті фестивалі футболу». Про це повідомляє «Главком».

Заходи готують молоді лідери й волонтери зі створених минулого року молодіжних хабів проєкту «Відкриті уроки футболу». Фестивалі залучать до футболу багато дітей, які не займалися спортом раніше, через улюблену гру нададуть психологічну підтримку дітям, постраждалим від війни, а також об’єднають дітей ВПО з їхніми однолітками з приймаючих громад.

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За інформацією від регіональних асоціацій футболу навесні – на початку літа 2025 року проєкт прийматимуть такі громади (за попереднім графіком):

9.04 – уже проведено перший фестиваль у Пісочині, Харківська обл.

23.04 – Синельникове, Дніпропетровська обл.

29.04 – Дніпро (проводить Донецька ОАФ).

02.05 – Міжгір’я, Закарпатська обл.

06.05 – Івано-Франківськ.

07.05 – Сміла, Черкаська обл.

13.05 – Калинівка, Київська обл.

13.05 – Стара Синява, Хмельницька обл.

15.05 – Подільськ, Одеська обл.

15.05 – Луцьк.

15.05 – Чернівці.

16.05 – Костопіль, Рівненська обл.

21.05 – Полтава.

22.05 – Зборів, Тернопільська обл.

23.05 – Чемер, Чернігівська обл.

27.05 – Вінницькі хутори, Вінницька обл.

27.05 – Жовква, Львівська обл.

29.05 – Кропивницький.

01.06 – Київ.

02.06 – Коростень, Житомирська обл.

Нагадаємо, 16 квітня визначили всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.