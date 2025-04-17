Головна Спорт Новини
search button user button menu button

УАФ проведе фестивалі футболу на підтримку дітей, постраждалих від війни

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
УАФ проведе фестивалі футболу на підтримку дітей, постраждалих від війни
«Відкриті фестивалі футболу» об’єднають дітей ВПО з їхніми однолітками з приймаючих громад

Фестивалі залучать до футболу дітей, які не займалися спортом раніше

У квітні, травні та червні цього року на підтримку дітей, постраждалих від війни, Українська асоціація футболу та регіональні футбольні асоціації проведуть «Відкриті фестивалі футболу». Про це повідомляє «Главком».

Заходи готують молоді лідери й волонтери зі створених минулого року молодіжних хабів проєкту «Відкриті уроки футболу». Фестивалі залучать до футболу багато дітей, які не займалися спортом раніше, через улюблену гру нададуть психологічну підтримку дітям, постраждалим від війни, а також об’єднають дітей ВПО з їхніми однолітками з приймаючих громад.

7 фото
На весь екран

За інформацією від регіональних асоціацій футболу навесні – на початку літа 2025 року проєкт прийматимуть такі громади (за попереднім графіком):

  • 9.04 – уже проведено перший фестиваль у Пісочині, Харківська обл.
  • 23.04 – Синельникове, Дніпропетровська обл.
  • 29.04 – Дніпро (проводить Донецька ОАФ).
  • 02.05 – Міжгір’я, Закарпатська обл.
  • 06.05 – Івано-Франківськ.
  • 07.05 – Сміла, Черкаська обл.
  • 13.05 – Калинівка, Київська обл.
  • 13.05 – Стара Синява, Хмельницька обл.
  • 15.05 – Подільськ, Одеська обл.
  • 15.05 – Луцьк.
  • 15.05 – Чернівці.
  • 16.05 – Костопіль, Рівненська обл.
  • 21.05 – Полтава.
  • 22.05 – Зборів, Тернопільська обл.
  • 23.05 – Чемер, Чернігівська обл.
  • 27.05 – Вінницькі хутори, Вінницька обл.
  • 27.05 – Жовква, Львівська обл.
  • 29.05 – Кропивницький.
  • 01.06 – Київ.
  • 02.06 – Коростень, Житомирська обл.

Нагадаємо, 16 квітня визначили всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: діти НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці провели профілактичну бесіду з малолітніми «жартівниками»
«Мінування» школи у Києві: двоє учнів початкових класів хотіли перевірити реакцію спецслужб
19 березня, 11:26
Заява Домінгеса спровокувала скандал
Президент КОНМЕБОЛ вибачився за порівняння бразильських футбольних клубів з шимпанзе
19 березня, 15:33
Поєдинок Україна – Словенія відбудеться сьогодні в місті Белек
Молодіжна збірна України проведе контрольний матч проти Словенії: де дивитися гру
21 березня, 10:54
Поєдинок України і Бельгії розпочнеться о 21:45 за київським часом
Бельгія – Україна: де дивитися трансляцію вирішальної гри плей-оф Ліги націй
23 березня, 13:35
Тотті збирається 8 квітня відвідати Москву
«Я не політик». Легендарний італійський футболіст прокоментував свою поїздку до РФ
26 березня, 10:10
Інцидент стався на змаганнях «Швидка лижня» в Удмуртії
У РФ 15-річний лижник під час змагань ударив суперника ногою по голові
26 березня, 13:37
Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА
Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце посідає збірна України
3 квiтня, 13:01
Суперкомп'ютер оцінює шанси каталонців на перемогу у турнірі 23,1%
Ліга чемпіонів: суперкомп'ютер визначив нового фаворита
8 квiтня, 16:33
Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 27,8%
Суперкомп'ютер назвав головних фаворитів Ліги чемпіонів
10 квiтня, 20:16

Новини

УАФ проведе фестивалі футболу на підтримку дітей, постраждалих від війни
УАФ проведе фестивалі футболу на підтримку дітей, постраждалих від війни
Російський тренер вбив дружину на очах доньки, а потім вчинив самогубство
Російський тренер вбив дружину на очах доньки, а потім вчинив самогубство
Вперше за сім років Мбаппе лишився без результативних дій у п'яти матчах поспіль
Вперше за сім років Мбаппе лишився без результативних дій у п'яти матчах поспіль
Тренер жіночої збірної України з біатлону розповів, як обиратиме склад на перші етапи Кубка світу
Тренер жіночої збірної України з біатлону розповів, як обиратиме склад на перші етапи Кубка світу
Прокляття Кейна? «Баварія» лишається без трофеїв після трансферу британця
Прокляття Кейна? «Баварія» лишається без трофеїв після трансферу британця
Покинув поле в сльозах. Неймар через травму не зміг дограти матч чемпіонату Бразилії
Покинув поле в сльозах. Неймар через травму не зміг дограти матч чемпіонату Бразилії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2025
36K
Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка
34K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
20K
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
11K
Інфляція в Канаді перевершила всі очікування: нові дані

Новини

Російське місто Шуя під атакою дронів
Сьогодні, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Вчора, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua