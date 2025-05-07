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«ПСЖ» – «Арсенал»: де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«ПСЖ» – «Арсенал»: де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів
Поєдинок «ПСЖ» – «Арсенал» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом

Сьогодні, 7 травня, «ПСЖ» та «Арсенал» зіграють поєдинок-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок відбудеться у Парижі на стадіоні «Парк де Пренс». Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Поєдинок «ПСЖ» – «Арсенал» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Фінал турніру буде зіграний 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен ФК Арсенал (Лондон)

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