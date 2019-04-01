30-річним українським нападником цікавиться кілька клубів іспанської Прімери



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Роман Зозуля забив у поточному чемпіонаті вже вісім м'ячів ФК «Альбасете»

Іспанський журналіст стверджує, що Зозулю високо цінують в Іспанії і дивується, чому ставленням до Романа Андрія Шевченка

Українським футболістом іспанського футбольного клубу другого дивізіону «Альбасете» Романом Зозулею цікавляться клуби іспанської Прімери. Про це повідомив журналіст El Digital de Albacete Уґо Пінья.

«Зараз між Зозулею і «Альбасете» немає переговорів про продовження контракту, оскільки клуб ще не зробив йому пропозиції. Однак в контракті гравця прописана спеціальна клаусула, по якій угода має бути пролонгована автоматично, якщо «Альба» проб'ється до Прімери. Зараз, нагадаю, команда перебуває на третій позиції.

«Альбасете» не поспішає вести переговори із Зозулею, адже зараз лише квітень. Однак, це правда, що ним цікавиться не лише «Хетафе», а й інші клуби Прімери. Поки можна говорити лише про інтерес, якоїсь конкретики немає», - сказав Пінья.

Також журналіст висловив здивування ставленням головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка до форварда «Альбасете».

«У складі «Альбасете» є чимало гірших за класом гравців, які представляють свої національні збірні: Балу (Канада), Рей Манай (Албанія), Дані Торрес (Колумбія)... Ми розуміємо, що мова йде про 30-річного футболіста, і виступи в Сеґунді, можливо, не роблять його топ-виконавцем. Але Шевченко вже вніс його в резервний список на матчі проти Португалії та Люксембургу. До речі, це обурило оточення Зозулі, якого начебто навіть не попередили персонально», - додав Пінья.

Минулими вихідними Зозуля забив м’яч у матчі 32-го туру Сеґунди проти «Тенеріфе», який став для нього восьмим у сезоні.

Джерело: Футбол 24