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    А в збірній грає Мораєш: Роман Зозуля забив свій сьомий м’яч у іспанському чемпіонаті (відео)

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    На жаль, удома Романа Зозулю не цінують - А в збірній грає Мораєш: Роман Зозуля забив свій сьомий м’яч у іспанському чемпіонаті (відео)
    На жаль, удома Романа Зозулю не цінують
    Сайт ФК «Альбасете»

    Роман відзначився у фірмовому стилі

    Роман Зозуля, який виступає за клуб другого іспанського дивізіону «Альбасете», перервав свою безгольову серію, яка тривала шість матчів.

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    Нападник забив гол в матчі 32-го туру Сеґунди проти «Тенеріфе». На 28-й хвилині Роман замкнув передачу з флангу. Перекинувши голкіпера ударом головою, українець послав м'яч прямо в сітку воріт.

    Зозуля провів на полі всі 90 хвилин, а сама гра завершилася нічиєю 2:2.

    «Альбасете» наразі в турнірній таблиці іде третім, відстаючи на очко від «Ґранади» і на три очки – від «Осасуни».

    Додамо, що в нинішньому сезоні Зозуля взяв участь в 29 матчах, в яких забив 7 голів і зробив 2 результативні передачі.

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