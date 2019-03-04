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    З Зозулею, Шабановим і без Ракицького: Шевченко оголосив склад збірної на весняні матчі

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    Андрій Шевченко включив Романа Зозулю до резерву збірної - З Зозулею, Шабановим і без Ракицького: Шевченко оголосив склад збірної на весняні матчі
    Андрій Шевченко включив Романа Зозулю до резерву збірної
    UA-Футбол

    У розширеному списку - десять леґіонерів

    Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірних матчах Євро-2020 22-го та 25 березня — проти збірних Португалії та Люксембургу.

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    Загалом виклик на найближчий збір отримали 26 виконавців. Ще троє кандидатів внесені до резервного списку, з якого вони можуть отримати запрошення до основного.

    Склад збірної України

    Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар»), Денис Бойко («Динамо»), Андрій Лунін («Леґанес», Іспанія).

    Оборонці: Сергій Кривцов,  Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі — «Шахтар»), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі — «Динамо»), Олександр Караваєв («Зоря»), Едуард Соболь («Яблонець», Чехія).

    Півоборонці: Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (всі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (всі — «Динамо»), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Ґенк», Бельгія), Роман Безус («Гент», Бельгія).

    Нападники: Роман Яремчук («Ґент», Бельгія), Артем Кравець («Кайсеріспор», Туреччина).

    Резерв: Ігор Пластун («Гент», Бельгія), Іван Петряк («Ференцварош», Угорщина), Роман Зозуля («Альбасете», Іспанія).

    Варто відзначити повернення до головної команди Романа Безуса, який востаннє отримував запрошення до збірної у вересні 2016 року.

    Утретє отримує запрошення на збір від Андрія Шевченка Артем Шабанов, якого головний тренер викликав у листопаді 2017-го та травні 2018-го.

    Заслуговує на увагу й поява в резервному списку Романа Зозулі, який востаннє був у складі головної команди ще у листопаді 2016 року, взявши участь у товариському матчі із Сербією.

    Збір національної команди розпочнеться 18 березня в Києві.

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    Джерело: Федерація футболу України

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    Збірна України Андрій Шевченко Роман Зозуля Олександр Зінченко Євген Коноплянка Ярослав Ракицький Віктор Циганков Тарас Степаненко Іван Петряк Микола Шапаренко Віталій Миколенко Денис Бойко Андрій П'ятов Сергій Сидорчук Руслан Малиновський Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Сергій Болбат Сергій Кривцов Марлос Артем Кравець Олександр Караваєв Андрій Лунін Роман Безус Артем Шабанов Богдан Бутко Микола Матвієнко Микита Бурда Едуард Соболь Віктор Коваленко Роман Яремчук
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