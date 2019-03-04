З Зозулею, Шабановим і без Ракицького: Шевченко оголосив склад збірної на весняні матчі



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Андрій Шевченко включив Романа Зозулю до резерву збірної UA-Футбол

У розширеному списку - десять леґіонерів

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірних матчах Євро-2020 22-го та 25 березня — проти збірних Португалії та Люксембургу.

Загалом виклик на найближчий збір отримали 26 виконавців. Ще троє кандидатів внесені до резервного списку, з якого вони можуть отримати запрошення до основного.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар»), Денис Бойко («Динамо»), Андрій Лунін («Леґанес», Іспанія).

Оборонці: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі — «Шахтар»), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі — «Динамо»), Олександр Караваєв («Зоря»), Едуард Соболь («Яблонець», Чехія).

Півоборонці: Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (всі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (всі — «Динамо»), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Ґенк», Бельгія), Роман Безус («Гент», Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук («Ґент», Бельгія), Артем Кравець («Кайсеріспор», Туреччина).



Резерв: Ігор Пластун («Гент», Бельгія), Іван Петряк («Ференцварош», Угорщина), Роман Зозуля («Альбасете», Іспанія).

Варто відзначити повернення до головної команди Романа Безуса, який востаннє отримував запрошення до збірної у вересні 2016 року.

Утретє отримує запрошення на збір від Андрія Шевченка Артем Шабанов, якого головний тренер викликав у листопаді 2017-го та травні 2018-го.

Заслуговує на увагу й поява в резервному списку Романа Зозулі, який востаннє був у складі головної команди ще у листопаді 2016 року, взявши участь у товариському матчі із Сербією.



Збір національної команди розпочнеться 18 березня в Києві.

Джерело: Федерація футболу України