40 українських дзюдоїстів виступлять на Кубку Європи у Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Чижовка-Арена»

Україна делегує чималий десант спортсменів до столиці сусідньої країни

18-19 серпня у Мінську стануть відомі медалісти Кубку Європи з дзюдо.

Змагання пройдуть у Палаці спорту «Чижовка-Арена», яка у 2019 році прийме турнір дзюдоїстів у межах ІІ Європейських ігор, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.

За інформацією організаторів, у Кубку Європи візьмуть участь 430 спортсменів із 41 країни з п’яти континентів. У заявці української команди – 40 спортсменів:

Склад збірної:

Чоловіки

до 60 кг - Вадим Чернов, Бекірбек Моргоєв;

до 66 кг – Геворг Хачатрян, Каро Марандян, Олександр Мойсей, Асім Мамейдов, Анатолій Мартищенко, Костянтин Ноткін, Микола Саєнко;

до 73 кг - Геворг Манукян, Євген Храмов, Максим Магденко;

до 81 кг - Артем Харченко, Богдан Зусько, Ніко Саджая, Даніель Сафін, Ельдар Пангані, Грачик Авагян, Олександр Черкай, Дмитро Цюх;

до 90 кг - Семен Ракита, Віталій Шепель, Олександр Крук, Вадим Синявський, Дмитро Бережний;

до 100 кг - Данило Гуцол, Аслан Куразов;

+100 кг - Станіслав Бондаренко, Андрій Колесник, Нодар Мачутадзе.

Жінки

до 52 кг – Марія Буйок, Олена Ніщета;

до 57 кг - Марія Скора, Олександра Палагічева;

до 63 кг - Анастасія Шевченко, Юлія Гребеножко;

до 70 кг - Наталія Смаль, Ірина Хрящевська;

+78 кг - Анастасія Сапсай, Василина Кириченко.