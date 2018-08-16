40 українських дзюдоїстів виступлять на Кубку Європи у Білорусі
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Україна делегує чималий десант спортсменів до столиці сусідньої країни
18-19 серпня у Мінську стануть відомі медалісти Кубку Європи з дзюдо.
Змагання пройдуть у Палаці спорту «Чижовка-Арена», яка у 2019 році прийме турнір дзюдоїстів у межах ІІ Європейських ігор, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.
За інформацією організаторів, у Кубку Європи візьмуть участь 430 спортсменів із 41 країни з п’яти континентів. У заявці української команди – 40 спортсменів:
Склад збірної:
Чоловіки
до 60 кг - Вадим Чернов, Бекірбек Моргоєв;
до 66 кг – Геворг Хачатрян, Каро Марандян, Олександр Мойсей, Асім Мамейдов, Анатолій Мартищенко, Костянтин Ноткін, Микола Саєнко;
до 73 кг - Геворг Манукян, Євген Храмов, Максим Магденко;
до 81 кг - Артем Харченко, Богдан Зусько, Ніко Саджая, Даніель Сафін, Ельдар Пангані, Грачик Авагян, Олександр Черкай, Дмитро Цюх;
до 90 кг - Семен Ракита, Віталій Шепель, Олександр Крук, Вадим Синявський, Дмитро Бережний;
до 100 кг - Данило Гуцол, Аслан Куразов;
+100 кг - Станіслав Бондаренко, Андрій Колесник, Нодар Мачутадзе.
Жінки
до 52 кг – Марія Буйок, Олена Ніщета;
до 57 кг - Марія Скора, Олександра Палагічева;
до 63 кг - Анастасія Шевченко, Юлія Гребеножко;
до 70 кг - Наталія Смаль, Ірина Хрящевська;
+78 кг - Анастасія Сапсай, Василина Кириченко.