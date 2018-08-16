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    40 українських дзюдоїстів виступлять на Кубку Європи у Білорусі

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    &laquo;Чижовка-Арена&raquo; - 40 українських дзюдоїстів виступлять на Кубку Європи у Білорусі
    «Чижовка-Арена»

    Україна делегує чималий десант спортсменів до столиці сусідньої країни

    18-19 серпня у Мінську стануть відомі медалісти Кубку Європи з дзюдо.

    Змагання пройдуть у Палаці спорту «Чижовка-Арена», яка у 2019 році прийме турнір дзюдоїстів у межах ІІ Європейських ігор, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.

    За інформацією організаторів, у Кубку Європи візьмуть участь 430 спортсменів із 41 країни з п’яти континентів. У заявці української команди – 40 спортсменів:

    Склад збірної:

    Чоловіки

    до 60 кг - Вадим Чернов, Бекірбек Моргоєв;
    до 66 кг – Геворг Хачатрян, Каро Марандян, Олександр Мойсей, Асім Мамейдов, Анатолій Мартищенко, Костянтин Ноткін, Микола Саєнко;
    до 73 кг - Геворг Манукян, Євген Храмов, Максим Магденко;
    до 81 кг - Артем Харченко, Богдан Зусько, Ніко Саджая, Даніель Сафін, Ельдар Пангані, Грачик Авагян, Олександр Черкай, Дмитро Цюх;
    до 90 кг - Семен Ракита, Віталій Шепель, Олександр Крук, Вадим Синявський, Дмитро Бережний;
    до 100 кг - Данило Гуцол, Аслан Куразов;
    +100 кг - Станіслав Бондаренко, Андрій Колесник, Нодар Мачутадзе.

    Жінки

    до 52 кг – Марія Буйок, Олена Ніщета;
    до 57 кг - Марія Скора, Олександра Палагічева;
    до 63 кг - Анастасія Шевченко, Юлія Гребеножко;
    до 70 кг - Наталія Смаль, Ірина Хрящевська;
    +78 кг - Анастасія Сапсай, Василина Кириченко.

    дзюдо Кубок Європи українці
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