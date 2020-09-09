45 років тому Олег Блохін у матчі за Суперкубок забив найкрасивіший гол у кар’єрі (відео)



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Ось так завзято Стефан Решко (№5) тримав Ґерда Мюллера Світлина - Soccer Nostalgia

Київське «Динамо» переграло на виїзді мюнхенську «Баварію»

Сьогодні, 9 вересня, виповнюється 45 років одній із найзнаковіших перемог в історії українського футболу.

В 1975 році цього дня на мюнхенському «Олімпіаштадіоні» київське «Динамо» обіграло 1:0 у першому матчі за Суперкубок УЄФА чинного переможця Кубка чемпіонів «Баварію».

Напередодні матчу киян вважали приреченими. Мало того, що сильні баварці з Францом Беккенбауером на чолі, так ще й Валерій Лобановський не міг розраховувати відразу на чотирьох провідних виконавців – лівого оборонця Віктора Матвієнка, хавбеків Володимира Мунтяна і Володимира Веремеєва, а також нападника Володимира Онищенка.

Проте кияни створили диво. Дисципліновані дії в обороні, матч життя стоппера Стефана Решка, котрий виключив з гри великого бомбардира Ґерда Мюллера і шедевр у виконанні Олега Блохіна принесли динамівцям перемогу, яка трохи згодом буде закріплена в Києві.

«Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – «Динамо» (Київ, Україна) – 0:1

Гол: 0:1 – Блохін (66)

«Баварія»: Зепп Майєр – Горсманн, Шварценбек, Беккенбауер (к), Дюрнберґер (Франц Рот, 46) – Йозеф Вайс, Юпп Каппельманн, Цобель – Карл-Гайнц Румменіґе, Ґерд Мюллер, Вундер. Тренер – Деттмар Крамер

«Динамо»: Рудаков – Трошкін, Фоменко, Решко, Валерій Зуєв – Олександр Дамін, Коньков, Колотов (к), Буряк – Петро Слободян, Блохін. Тренер – Валерій Лобановський

Арбітр: Серджіо Ґонелла (Італія)

9 вересня 1975-го. Мюнхен. «Олімпіаштадіон». 30 000 глядачів

У повторному матчі «Динамо» завдяки дублю Блохіна перемогло 2:0.