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    45 років тому Олег Блохін у матчі за Суперкубок забив найкрасивіший гол у кар’єрі (відео)

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    Ось так завзято Стефан Решко (№5) тримав Ґерда Мюллера - 45 років тому Олег Блохін у матчі за Суперкубок забив найкрасивіший гол у кар’єрі (відео)
    Ось так завзято Стефан Решко (№5) тримав Ґерда Мюллера
    Світлина - Soccer Nostalgia

    Київське «Динамо» переграло на виїзді мюнхенську «Баварію»

    Сьогодні, 9 вересня, виповнюється 45 років одній із найзнаковіших перемог в історії українського футболу.

    В 1975 році цього дня на мюнхенському «Олімпіаштадіоні» київське «Динамо» обіграло 1:0 у першому матчі за Суперкубок УЄФА чинного переможця Кубка чемпіонів «Баварію».

    Напередодні матчу киян вважали приреченими. Мало того, що сильні баварці з Францом Беккенбауером на чолі, так ще й Валерій Лобановський не міг розраховувати відразу на чотирьох провідних виконавців – лівого оборонця Віктора Матвієнка, хавбеків Володимира Мунтяна і Володимира Веремеєва, а також нападника Володимира Онищенка.

    Проте кияни створили диво. Дисципліновані дії в обороні, матч життя стоппера Стефана Решка, котрий виключив з гри великого бомбардира Ґерда Мюллера і шедевр у виконанні Олега Блохіна принесли динамівцям перемогу, яка трохи згодом буде закріплена в Києві.

    «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – «Динамо» (Київ, Україна) – 0:1

    Гол: 0:1 – Блохін (66)

    «Баварія»: Зепп Майєр – Горсманн, Шварценбек, Беккенбауер (к), Дюрнберґер (Франц Рот, 46) – Йозеф Вайс, Юпп Каппельманн, Цобель – Карл-Гайнц Румменіґе, Ґерд Мюллер, Вундер. Тренер – Деттмар Крамер

    «Динамо»: Рудаков – Трошкін, Фоменко, Решко, Валерій Зуєв – Олександр Дамін, Коньков, Колотов (к), Буряк – Петро Слободян, Блохін. Тренер – Валерій Лобановський

    Арбітр: Серджіо Ґонелла (Італія)

    9 вересня 1975-го. Мюнхен. «Олімпіаштадіон». 30 000 глядачів

    У повторному матчі «Динамо» завдяки дублю Блохіна перемогло 2:0.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок ФК «Динамо» ФК Баварія Олег Блохін Валерій Лобановський Ґерд Мюллер Михайло Фоменко Віктор Колотов Стефан Решко Володимир Мунтян Анатолій Коньков Леонід Буряк Євген Рудаков Володимир Онищенко Володимир Трошкін (футболіст) Віктор Матвієнко Володимир Веремеєв Зепп Майєр Петро Слободян Райнер Цобель Франц Беккенбауер Удо Горсманн Ґеорґ Шварценбек Олександр Дамін Бернд Дюрнберґер Валерій Зуєв Франц Рот Йозеф Вайс Юпп Каппельманн Карл-Гайнц Румменіґе Клаус Вундер Деттмар Крамер
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