Вперше за десять років Роналду не потрапив до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів



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«Баварія» стала переможцем крайнього сезону Ліги чемпіонів Світлина - gazeta.ru

Дев’ять гравців «Баварії» увійшли до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів

УЄФА оголосив символічну збірну сезону-2019/2020 за підсумками виступів футболістів у Лізі чемпіонів.

В команду потрапили 23 футболісти, серед яких не виявилося зіркового нападника «Ювентуса» та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Символічна збірна набула наступного вигляду:

Воротарі: Мануель Нойєр («Баварія»), Ян Облак («Атлетіко»), Антоні Лопеш («Ліон»);

Захисники: Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх, Давид Алаба (всі - «Баварія»), Вірджіл ван Дейк («Ліверпуль»), Дайо Упамекано («Лейпциг»), Анхеліньо («Манчестер Сіті»/«Лейпциг»);

Півзахисники: Тіаго Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (усі - «Баварія»), Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті»), Уссем Ауар («Ліон»), Марсель Забітцер («Лейпциг»), Маркіньос («Парі Сен-Жермен») , Алехандро Гомес («Аталанта»);

Нападники: Серж Гнабрі, Роберт Левандовскі (обидва - «Баварія»), Кіліан Мбаппе, Неймар (обидва - «Парі Сен-Жермен»), Ліонель Мессі («Барселона»), Рахім Стерлінг («Манчестер Сіті»).

Таким чином, найбільшу чисельність склали гравці переможців турніру – «Баварії» (дев’ять).

Варто відзначити, що зоряний форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду в цьому році не увійшов до команду. Це перший випадок за останні 10 сезонів, коли Роналду не потрапив до переліку найкращих футболістів Ліги чемпіонів.

Джерело: УЄФА