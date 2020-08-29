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    Вперше за десять років Роналду не потрапив до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів

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    &laquo;Баварія&raquo; стала переможцем крайнього сезону Ліги чемпіонів&nbsp; - Вперше за десять років Роналду не потрапив до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів
    «Баварія» стала переможцем крайнього сезону Ліги чемпіонів 
    Світлина - gazeta.ru

    Дев’ять гравців «Баварії» увійшли до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів

    УЄФА оголосив символічну збірну сезону-2019/2020 за підсумками виступів футболістів у Лізі чемпіонів.

    В команду потрапили 23 футболісти, серед яких не виявилося зіркового нападника «Ювентуса» та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

    Символічна збірна набула наступного вигляду:

    Воротарі: Мануель Нойєр («Баварія»), Ян Облак («Атлетіко»), Антоні Лопеш («Ліон»);

    Захисники: Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх, Давид Алаба (всі - «Баварія»), Вірджіл ван Дейк («Ліверпуль»), Дайо Упамекано («Лейпциг»), Анхеліньо («Манчестер Сіті»/«Лейпциг»);

    Півзахисники: Тіаго Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (усі - «Баварія»), Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті»), Уссем Ауар («Ліон»), Марсель Забітцер («Лейпциг»), Маркіньос («Парі Сен-Жермен») , Алехандро Гомес («Аталанта»);

    Нападники: Серж Гнабрі, Роберт Левандовскі (обидва - «Баварія»), Кіліан Мбаппе, Неймар (обидва - «Парі Сен-Жермен»), Ліонель Мессі («Барселона»), Рахім Стерлінг («Манчестер Сіті»).

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    Вперше за десять років Роналду не потрапив до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів

    Таким чином, найбільшу чисельність склали гравці переможців турніру – «Баварії» (дев’ять).

    Варто відзначити, що зоряний форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду в цьому році не увійшов до команду. Це перший випадок за останні 10 сезонів, коли Роналду не потрапив до переліку найкращих футболістів Ліги чемпіонів.

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    Джерело: УЄФА

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Рахім Стерлінґ Кевін Де Брюйне Кіліан Мбаппе Ян Облак Віржіл ван Дайк Мануель Нойєр Роберт Левандовскі Неймар Марсель Забітцер Маркіньос Йосуа Кімміх Давід Алаба Дайот Упамекано Анхеліньо
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