На межі зриву: поєдинок за Суперкубок УЄФА може не відбутися



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Закриття кордонів в Угорщині може вплинути на проведення поєдинку за престижний футбольний трофей

Поєдинок німецької «Баварії» та іспанської «Севільї» за Суперкубок УЄФА на території Будапешту, опинився під загрозою зриву, повідомляє Reuters.

Угорщина закриватиме свої кордони для в’їзду іноземців починаючи з 1 вересня, щоб зменшити збільшення числа інфікованих коронавірусною інфекцією. Тому під питанням опинився і матч за Суперкубок УЄФА в Будапешті.

Винятки з заборони на в'їзд для іноземців будуть застосовуватися до військових конвоїв і гуманітарного транзиту, а також до ділових або дипломатичним поїздок.

Раніше на поєдинок за Суперкубок УЄФА планувалося надати право відвідати протистояння близько 20 тис уболівальників – 30 відсотків від місткості "Пушкаш арени", де повинен був відбутися матч.

Зауважимо, що у п'ятницю в Угорщині було зареєстровано 132 нових випадки зараження - це найвищий щоденний показник з піку пандемії. В Угорщині зареєстровано 5511 випадків на зараження коронавірусом і 614 смертей.

Додамо, спочатку матч за Суперкубок УЄФА повинен був пройти 12 серпня в Порту, але так як в Португалії були зіграні матчі «Фіналу восьми» Ліги чемпіонів, поєдинок вирішили перенести в Будапешт.

Джерело: Reuters