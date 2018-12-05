6 грудня у Ньйоні відбудуться чотири жеребкування для юнацьких збірних України



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У Ньйоні відбудуться чотири жеребкування для юнацьких збірних України

6 грудня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбудуться чотири церемонії жеребкування Євро-2019 та Євро-2020 для юнацьких збірних U-17 та U-19.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

О 10-й ранку за київським часом розпочнеться процедура жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2020 (U-17).

Під час неї імена своїх суперників дізнається юнацька збірна України (нинішня U-16), якою керує Олександр Петраков.

Синьо-жовті знаходяться у другому кошику і змагатимуться за вихід до еліт-раунду відбору. У разі успіху на українців чекатиме подальша боротьба за вихід до фінальної частини турніру, яка відбудеться у травні 2020 року в Естонії.

Об 11-й рівно стартує церемонія жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2020 (U-19). Тут на своїх супротивників чекатиме юнацька збірна України (нинішня U-18), яку очолює Олег Кузнецов.

Українська команда знаходиться у першому кошику і також боротиметься за вихід до елітного раунду кваліфікації. Успішний виступ означатиме потрапляння до еліти, яка змагатиметься за участь у фінальній частині першості континенту. Фінал пройде в липні 2020 року в Північній Ірландії.

Опівдні у Ньйоні розпочнеться жеребкування елітного раунду відбору на Євро-2019 (U-19). Підопічні Сергія Попова знаходяться у третьому кошику і потраплять до одного із семи квартетів еліт-раунду. До фіналу вийдуть лише переможці груп, які приєднаються до господарів змагань — вірменів.

Матчі елітного раунду відбору відбудуться 18 - 26 березня, а фінальний турнір у Вірменії - 14—27 липня 2019 року.

І, нарешті, о 12.45 розпочнеться процедура жеребкування елітного раунду відбору на Євро-2019 (U-17).

Команда Володимира Єзерського потрапила до другого кошика. 32 збірні будуть розділені на вісім груп по чотири команди. До фіналу вийдуть 15 команд (переможці груп та сім найкращих других місць).

Ірландія як господар змагань отримала пряму перепустку до фінального турніру, що проходитиме в Ірландії 3 - 19 травня 2019 року.