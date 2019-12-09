Тренер Маркевич назвав Курченка «повним дилетантом»



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У Мирона Маркевича стосунки з Сергієм Курченком не склалися Дозор

Мирон Богданович вважає олігарха відповідальним за крах «Металіста»

Футбольний тренер Мирон Маркевич розповів про період, коли харківський «Металіст», який він раніше очолював, перейшов із рук олігарха Олександра Ярославського до наближеного до сім’ї Януковича Сергія Курченка.

«Для мене [продаж клубу] також був несподіваним. Десь за місяць або два до цього ми з клубом підписали контракт ще на п'ять років. Але пізніше я зрозумів, що це дійсно сталося. Нічого не зробиш: це було його рішення [Ярославського]. Він багато віддав «Металісту». Які там підводні течії - я не знаю, чому так сталося. Та я і не питав.

У нас перша зустріч [з Курченком] була в Києві. По-перше, я його чекав годин п'ять: він призначив зустріч о 12, а ми зустрілися о шостій або о п'ятій. Я зрозумів, що це дилетант повний, що це для нього забавка. Так, в принципі, і сталося. Це було не його, він абсолютно іншим займався. Десь прочитав, що у всіх багатих людей є команда, ось він і вирішив взяти. Тепер ви бачите, до чого це призвело.

Але найстрашніше, що ми тоді були лідерами, а він відразу продав Тайсона. Я зрозумів, що це початок кінця. Хоча ми і без Тайсона посіли друге місце. Але могли виграти чемпіонат, однозначно. Продаж Тайсона тоді став ключовим: посилили «Шахтар» і послабили «Металіст», - сказав Маркевич в інтерв'ю Youtube-каналу Stargorod sport.

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