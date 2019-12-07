Найкращий футболіст України всі попередження в сезоні отримував за неспортивну поведінку



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Напередодні бразильця Тайсона попередили на 95-й хвилині за відкидання м’яча

Бразильський півзахисник «Шахтаря» Тайсон отримав попередження на 95-й хвилині матчу Прем’єр-ліги України проти «Олімпіка» (3:0) за відкидання м’яча. Відтак він пропустить заключний матч року проти луганської «Зорі» 14 грудня.

Це вже шоста картка півзахисника поточного сезону. До цього він отримав 4 жовті та 1 червону картки. Усі попередження Тайсон заробив за неспортивну поведінку.

Нагадаємо, раніше Українська асоціація футболу визнала Тайсона найкращим футболістом чемпіонату України 2019 року.

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До того бразилець став фігурантом так званого расистського скандалу, розчувши під час харківського матчу проти київського «Динамо» імітацію мавп’ячих звуків на свою адресу. Відтак бразилець отримав додатковий аргумент у спробах залишити «Шахтар» до завершення нового п’ятирічного контракту.