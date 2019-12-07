Найкращий футболіст України всі попередження в сезоні отримував за неспортивну поведінку
Напередодні бразильця Тайсона попередили на 95-й хвилині за відкидання м’яча
Бразильський півзахисник «Шахтаря» Тайсон отримав попередження на 95-й хвилині матчу Прем’єр-ліги України проти «Олімпіка» (3:0) за відкидання м’яча. Відтак він пропустить заключний матч року проти луганської «Зорі» 14 грудня.
Це вже шоста картка півзахисника поточного сезону. До цього він отримав 4 жовті та 1 червону картки. Усі попередження Тайсон заробив за неспортивну поведінку.
Нагадаємо, раніше Українська асоціація футболу визнала Тайсона найкращим футболістом чемпіонату України 2019 року.
До того бразилець став фігурантом так званого расистського скандалу, розчувши під час харківського матчу проти київського «Динамо» імітацію мавп’ячих звуків на свою адресу. Відтак бразилець отримав додатковий аргумент у спробах залишити «Шахтар» до завершення нового п’ятирічного контракту.