Пошесть. Ще один ексфутболіст «Шахтаря» пожалівся, що його образили расисти



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Фред вважає, що пожбурена запальничка - то расизм AP

Фред каже, що ми живемо у відсталому суспільстві

Півоборонець англійського «Манчестер Юнайтед» Фред, який раніше виступав за донецький «Шахтар», опинився в центрі расистського скандалу після вчорашнього дербі проти «Манчестер Сіті», в якому його команда перемогла 2:1.

«На жаль, ми все ще живемо в відсталому суспільстві. Нам доводиться це терпіти в 2019 році. Я нічого не бачив під час гри, але в роздягальні дізнався про те, що трапилося. Хлопці показали мені, як він кинув у мене запальничку. Відверто кажучи, я намагаюся не турбуватися про це. Необхідно рухатися далі.

На деяких стадіонах відбувається подібне. В Україні це траплялося з деякими моїми друзями. Це сумно, але ми повинні бути вище цього і дивитися в майбутнє. Не можна приділяти стільки уваги таким людям, адже саме цього вони домагаються. Я говорив з суддівською бригадою після матчу, і вони пообіцяли зробити щось.

Ми всі однакові, незалежно від кольору шкіри, волосся і статі. Слава Богу, в роздягальні багато друзів, які підтримали мене, як Лінґард. Я не хочу про це думати. Я просто хочу йти далі», – цитує Фреда ESPN.

Нагадаємо, що трохи раніше акцію на підтримку північних плямистих сов сплутав з расистськими вигуками під час матчу чемпіонату України «Шахтар» - «Динамо» капітан «гірників» Тайсон.