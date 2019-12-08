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    Пошесть. Ще один ексфутболіст «Шахтаря» пожалівся, що його образили расисти

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    Фред вважає, що пожбурена запальничка - то расизм - Пошесть. Ще один ексфутболіст «Шахтаря» пожалівся, що його образили расисти
    Фред вважає, що пожбурена запальничка - то расизм
    AP

    Фред каже, що ми живемо у відсталому суспільстві

    Півоборонець англійського «Манчестер Юнайтед» Фред, який раніше виступав за донецький «Шахтар», опинився в центрі расистського скандалу після вчорашнього дербі проти «Манчестер Сіті», в якому його команда перемогла 2:1.

    «На жаль, ми все ще живемо в відсталому суспільстві. Нам доводиться це терпіти в 2019 році. Я нічого не бачив під час гри, але в роздягальні дізнався про те, що трапилося. Хлопці показали мені, як він кинув у мене запальничку. Відверто кажучи, я намагаюся не турбуватися про це. Необхідно рухатися далі.

    На деяких стадіонах відбувається подібне. В Україні це траплялося з деякими моїми друзями. Це сумно, але ми повинні бути вище цього і дивитися в майбутнє. Не можна приділяти стільки уваги таким людям, адже саме цього вони домагаються. Я говорив з суддівською бригадою після матчу, і вони пообіцяли зробити щось.

    Ми всі однакові, незалежно від кольору шкіри, волосся і статі. Слава Богу, в роздягальні багато друзів, які підтримали мене, як Лінґард. Я не хочу про це думати. Я просто хочу йти далі», – цитує Фреда ESPN.

    Нагадаємо, що трохи раніше акцію на підтримку північних плямистих сов сплутав з расистськими вигуками під час матчу чемпіонату України «Шахтар» - «Динамо» капітан «гірників» Тайсон.

     Читайте також: Антисеміт і наркоторговець. Яких «авторитетів» футболіст Тайсон долучив до своєї боротьби з расизмом
    расизм ФК Манчестер Сіті ФК Манчестер Юнайтед Фред Тайсон плямисті сови Джессі Лінґард
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