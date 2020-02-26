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    «Або ліктем тихенько, або по нозі ззаду», - динамівець Попов розповів, як карає суперників

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    Агресія Дениса Попова супроти Жуніора Мораєша - один з найепічніших фрагментів 2019 року в українському футболі - «Або ліктем тихенько, або по нозі ззаду», - динамівець Попов розповів, як карає суперників
    Агресія Дениса Попова супроти Жуніора Мораєша - один з найепічніших фрагментів 2019 року в українському футболі
    Іван Вербицький

    Оборонець розуміє, що надалі треба стримуватися

    Оборонець команди київського «Динамо» Денис Попов розповів, як йому вдається карати одіозних гравців команд-суперниць так витончено, як, приміром, нападника «Шахтаря» Жуніора Мораєша в двох попередніх Класичних дербі у рамках Кубка і чемпіонату України.

    Денис розповів Youtube-проекту «Від душі в душу», що непокараним зло намагається не залишати.

    «Або ліктем тихенько, або по нозі ззаду, щоб суддя не бачив, - каже Попов. - Так роблю, звичайно. Кричиш судді, щоб він звернув увагу, а він не звертає, і у тебе злість. Зараз вже, думаю, будуть карати нас за таке, потрібно себе стримувати.

    Навіть на молодіжному чемпіонаті світу з італійцями ми грали, вони дуже такі «смердючі». М'яч полетів далеко, усі туди побігли, а він біжить поруч і тобі шипом на бутсу. У такі моменти вже не витримуєш. Хоча в епізоді з вилученням у тому ж матчі, вважаю, що там не було фолу. Була обопільна боротьба, а він у мою руку вдарився».

    Нагадаємо, що торік улітку Денис Попов став у складі збірної України чемпіоном світу серед молоді до 20-ти років.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Жуніор Мораєш Класичне дербі Денис Попов
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